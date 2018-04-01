經濟成長落後港、星、韓 楊金龍：我宜採內外需並重雙引擎

2018-04-01

〔記者盧冠誠／台北報導〕二○○八年全球金融危機後，香港、新加坡、南韓採取內需為主要成長動能的策略，使得經濟成長率超越台灣；中央銀行總裁楊金龍表示，台灣宜採外需及內需並重的「雙引擎」策略。

近年台灣經濟表現常落居亞洲四小龍之末，楊金龍週一將針對二十年來（一九九八至二○一七年）我國經濟成長率、通貨膨脹率及人均ＧＤＰ與新加坡、南韓及香港的比較，赴立法院財政委員會進行業務報告。

楊金龍於書面報告表示，相較星、港、韓，台灣通膨率低而穩定；至於人均ＧＤＰ，台灣以美元計價的名目人均ＧＤＰ最低，但以ＰＰＰ（購買力平價）計價則高於南韓。

楊金龍指出，全球金融危機後，台灣受衝擊較大，主要有兩大原因：首先，台灣的民間消費與固定投資成長減緩，導致內需貢獻減幅較大；其次，台灣受到中國經濟結構轉型及參與區域整合程度落後等影響，導致外需動能減弱。

因此，楊金龍建議，台灣宜採外需與內需並重的「雙引擎」策略，並透過貨幣政策、財政政策及產業政策的相互搭配，協助產業調整轉型，進而帶動廠商投資意願，以協助經濟成長、增加就業與促進薪資成長。

楊金龍指出，因應美國貿易保護主義興起，以及中國供應鏈在地化，ＩＣＴ（資通訊）產業宜朝向微笑曲線高附加價值兩端發展，以鞏固競爭優勢；並積極準備加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（ＣＰＴＰＰ），以分散出口市場。

「貨幣政策有其限制，不是萬靈丹！」楊金龍指出，貨幣政策無法解決投資環境惡化、產業轉型緩慢、人口老化等結構問題，應與財政政策、經濟政策相互搭配，達成經濟果實由全民共享，具包容性且持續經濟成長。