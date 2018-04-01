中國製造2025 美特別示警

2018-04-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）今年貿易障礙報告特別警告，北京使用一連串廣泛措施強迫外國技術轉移至中國，包括「中國製造二○二五」在內的產業計畫，為達到從其他國家榨取技術以主導本國市場和增加海外市占的目的而不擇手段，諸如補貼對外國高科技業的收購、要求外資技轉換取投資許可、設置不利外國智慧財產所有人的授權條款、反壟斷執法以不合理條款取得技術等。

ＵＳＴＲ週五向國會遞交「二○一八年對外貿易障礙國家評估報告」（ＮＴＥ），「中國製造二○二五」成為報告關切目標。近來美國總統川普才對中國侵犯智慧財產（ＩＰ）祭出三○一制裁，鎖定「中國製造二○二五」涵蓋的十大戰略產業課徵關稅；ＵＳＴＲ並向ＷＴＯ提告中國在ＩＰ領域設置歧視性條件；美國財政部則擬動用國家緊急法律，遏制中國對美國半導體、5G無線通訊等敏感科技的投資。

侵吞商業機密圖利中企

ＮＴＥ報告抨擊，北京在ＩＰ保護和執法的結構差距和不一致性，允許中國實體盜用外國ＩＰ，例如侵吞商業機密圖利中企的行為，已在中國境內和海外發生；「中國製造二○二五」對高科技製造業提供大量補貼、要求優先採用中國產品和服務，並透過各種不同手法確保中企發展，榨取或獲得技術、ＩＰ、know-how和品牌。

中國推動在二○二五年前創造十大高科技製造業，在半導體業至少投入一五○○億美元，目標將中國製ＩＣ晶片國內市占率由九％提高至七十％，並擴大全球市占；近五年擬另提供數千億美元融資協助機器人、新能源車等發展，引發歐美國安威脅及不公平競爭的擔憂。

ＮＴＥ報告警示，北京在「中國製造二○二五」使用的政策工具，在ＷＴＯ成員間大多無前例，包括國家進行大範圍干預和支持，透過限制、占便宜和歧視，讓外國企業、技術、產品和服務處於不利地位；過去經驗顯示，像「中國製造二○二五」這類運用大量政府資源和補貼的政策，即使失敗，可能重演甚至造成更嚴重的全球扭曲。