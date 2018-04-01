美豬牛再被點名》學者：台面臨壓力 更甚歐巴馬時期

2018-04-01

川普耐心難料 政府應作準備

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）公布貿易障礙報告，持續點名台灣限制美豬、美牛進口；中華經濟研究院ＷＴＯ及ＲＴＡ中心副執行長李淳表示，雖然美豬、美牛已是老議題，但在川普政府主政下，台灣面對的壓力可能會超越歐巴馬政府。

李淳指出，台灣限制美豬、美牛進口，是從歐巴馬政府就開始關切的重要議題，目前依舊懸而未決，且台、美ＴＩＦＡ（貿易暨投資架構協定）會議仍未召開，川普對台灣還有多少耐心，必須密切關注，建議政府要預作準備。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也認為，美豬、美牛雖是老議題，但美國就是要拿這些去談判，例如台灣的農產品、中國的智慧財產權等；對我國而言，需要時間去解決。

至於ＵＳＴＲ報告針對中國的部分，李淳指出，相較於去年從中國智慧財產保護切入，今年則拉高到中國整體產業政策，尤其不時提到「中國製造二○二五」計畫。

李淳表示，「中國製造二○二五」不僅是今年新增議題，且篇幅還不少，顯示美國認為，中國是否利用不合法、不公平手段達到目標，是未來關注重點。

另外，李淳認為，美國似乎也覺得，如果中國不採取「奧步」，就不會達成「中國製造二○二五」；因此，中國未來對其他國家造成的傷害，是美國所擔心的，關切更是全方位的。