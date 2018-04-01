美豬牛再被點名》經部：透過台美ＴＩＦＡ 持續溝通

2018-04-01

〔記者黃佩君、吳亮儀／台北報導〕對於美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）最新貿易障礙報告重提美豬、美牛等議題，經濟部表示，報告關切議題多屬台美ＴＩＦＡ（貿易暨投資架構協定）議題，將持續透過ＴＩＦＡ等對話管道，與美方充分溝通。

由於美國副貿易代表去年懸缺，使得ＴＩＦＡ去年並未召開，今年是否有機會召開？經濟部貿易局官員表示，美國副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）上月已經美國國會通過出任，因此今年不排除有機會舉行，但目前尚未確定。官員表示，台美ＴＩＦＡ平台已建立多個小組，任何議題都會提出來討論，我方也會利用各種可能的經貿機會與美方討論。

除了美豬、美牛，美國也關切台灣對基改食品的限制。對此，衛福部食藥署副署長林金富表示，基改食物禁止進入校園的做法，經立院決議、教育部執行，因此「不便表達意見」。

另外，美國也提到台灣健保制度的藥品定價和報銷政策，仍需更高透明度及可預測性。健保署副署長李丞華則說，相關決策過程所開的會議，都會把所有利害關係人找來參加，共同擬定做法，且發言資料都公開，「全世界大概找不到這麼透明公開的做法了」。不過，李丞華坦言，就藥品核價和納入給付的速度，行政效率的確可以再改善，這部分健保署會持續檢討。

至於化妝品針對植物性成分的禁用清單，食藥署醫粧組組長杜培文表示，幾個月前已把一些對於化妝品有草藥成分禁止使用規定送到ＷＴＯ（世貿組織），美國化妝品公會及業者當時有表達一些意見，當時認為是美方解讀錯誤，經解釋後已沒有問題。沒想到現在又看到這份貿易障礙報告，將會再去了解。