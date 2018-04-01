美貿易障礙報告 續點名我限美豬牛

2018-04-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）今年度貿易障礙報告，有關台灣部分，持續點名台灣對美豬、美牛進口限制，力促台灣在萊克多巴胺（瘦肉精）殘留容許量等方面，「立即根據科學」制定相關標準；不過，報告也把立法院去年底通過「藥事法」修正案列為重大進展，有利於加速專利和市場藥品應用的連結。

報告指出，二○一七年美台貨品貿易逆差擴大至一六七億美元，較上年增加二十六．七％。去年美國對台灣貨品出口為二五八億美元，年減一．一％；自台灣進口則為四二五億美元，年增八．三％；台灣是美國第十四大出口市場。

針對台灣列出7項障礙

美國評估各國貿易障礙的十大項內容中，針對台灣列出七項障礙，包括：技術及衛生檢疫障礙、進口政策、智財權保護、服務貿易障礙、投資障礙、其他障礙和透明度；許多議題在二○一六年台美ＴＩＦＡ（貿易暨投資架構協定）及去年雙方後續會議的磋商中已提出。

ＵＳＴＲ今年報告關於台灣篇幅有八頁，再次點名台灣禁止含萊克多巴胺豬肉及限制特定牛肉部位產品進口的規定，和前幾年報告陳述非常雷同。美方持續關切我國豬、牛議題未依國際標準及遵守雙邊協議規範。

報告指出，台灣二○○七年就已通知ＷＴＯ（世貿組織），有意將制定萊克多巴胺最大殘留容許量（ＭＲＬ），二○一二年九月採用及實施牛肉肌肉的瘦肉精ＭＲＬ和聯合國食品法典委員會（Codex）標準一致；但迄今仍未在其他牛肉產品（如內臟）及豬肉實施瘦肉精ＭＲＬ，台灣政府稱主因是面臨來自台灣養豬業者及消費者的壓力。

對於美國牛肉內臟產品，報告指台灣仍有嚴格檢驗的貿易障礙，美國將持續敦促我基於科學、世界動物衛生組織（ＯＩＥ）指引及雙邊已達成相關協定，全面開放美國牛肉產品進口。

報告表示，台灣尚未建立其他基本增效劑組成ＭＲＬ，或提供科學證據支持其政策；美國將力促台灣立即實施剩餘擬議中的ＭＲＬ，並「依據科學且適時地」接受和同意基本增效劑ＭＲＬ的新應用。美方另關切台灣禁止綠馬鈴薯進口的議題，且未訂定馬鈴薯配醣生物鹼（Glycoalkloids）ＭＲＬ。

關切基改食品禁入校園

另外，技術性貿易障礙（ＴＢＴ）的農業生技方面，美國關切台灣對基因改造食品的相關限制，指台灣「學校衛生法」禁止含生物科技成分的食品進入校園，缺乏科學根據，促撤銷禁令。

此外，台灣稻米採購制度透明化、有機產品等同性、米酒低稅負和進口烈酒高稅負等議題也被關切，美國持續敦促台灣應讓稻米進口價格和配額由市場供需決定。