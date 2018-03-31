申請美簽 要交社群資料

2018-03-31

〔編譯張沛元／綜合廿九日外電報導〕美國川普政府有意加強審查潛在移民與訪客，國務院廿九日宣布未來將要求所有申請美國移民與非移民簽證的外籍人士提供社交媒體活動史，包括過去五年來使用過的社交媒體用戶帳號、電子郵件地址與電話號碼。此一新規定倘若確定實施，估計將影響每年近一千五百萬名申請簽證赴美的外籍人士，但可能招致民權團體反彈。

有意加強審查潛在移民、訪客

國務院自三十日起正式公布開放徵詢大眾對此新規定的意見，公評時間為六十天，意味新規定最快也要在六十天後才會生效。美國過去也會要求美簽申請者提供社交媒體、電郵與電話號碼史，但對象僅限被認定必須進行額外詳查者，像是曾赴恐怖組織控制區之人士，人數每年估計有六萬五千人；而新規定則是適用所有申請移民與非移民簽證者，國務院估計將影響七十一萬名移民簽證申請者與一千四百萬名非移民簽證申請者，包括有意赴美從事商務活動或求學者。

倘若直屬總統的美國管理預算局通過此一新規定，未來所有類型的美簽申請表上，將會列出許多社交媒體平台名稱，並要求申請者提供過去五年來在這些社交媒體上的用戶名稱，此外也鼓勵申請者主動提供表格上沒列的社交媒體帳號。除了社交媒體史，美簽申請者還會被問到過去五年來所使用的電話號碼、電郵地址、出入境違規情況，以及是否有任何家庭成員曾涉及恐怖主義活動。唯一可豁免的是非移民簽證中的外交人員及外國政府官員簽證。

川普政府早有意更進一步挖掘赴美外籍人士的背景與社交媒體活動史，但直到廿九日提出此新規定才正式出招；相較於前國土安全部長凱利去年建議要求外來客提供社交媒體密碼與存取帳號，新規定僅要求提供帳號名稱顯然較為寬鬆。據信此一加強審查外來客之舉，與二○一五年十二月造成十四人死亡的加州聖貝納迪諾恐攻槍擊案有關，兩名恐攻槍手是夫妻，皆有巴基斯坦移民背景。

台灣免簽ＥＳＴＡ 應不影響

台灣已於二○一二年被美國納入免簽證計畫，符合規定的台灣人只要事先透過「旅行授權電子系統」（ＥＳＴＡ）取得授權許可，便無須申請美簽即可赴美洽商或觀光九十天；合理推測此一新規定即便實施，不影響使用ＥＳＴＡ赴美的台灣人。