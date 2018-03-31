金管會卡「金金」 寶佳出脫永豐金

2018-03-31

〔記者王孟倫、徐義平／台北報導〕寶佳集團積極「投資」銀行業，除引發台新金控等業者高度戒備外，金管會也祭出同一大股東不能同時擁有多家金融機構董事席次「金金分離」的「寶佳條款」；據透露，為避免爭議不斷擴大，寶佳資產已開始出脫永豐金股權，台新金在六月董監改選後，無論能否拿下董事席次，也會減持持股。集團核心人士強調，寶佳只是來「學習」，不是要「插旗」，既然人家不歡迎，那就賣股票。

不管有無選上董事 也會減持台新金

以營建起家的寶佳機構，近幾年來一路插旗投資金融業，從早期中小型的三信商銀、台企銀及台中商銀，到近兩年來金控等級的中信、新光、台新及永豐金控等；但寶佳多是「有進有出」，台中商銀、中信及新光金控持股幾乎全賣光，台企銀僅剩不到二％，近年來透過和築投資持股華票約十七％、三信商銀約八％，寶佳資產持股台新及永豐金控逾九％。

寶佳持股台新及永豐金控比例接近十％大股東適格性審查，寶佳核心人士透露，在大股東適格性上，投資團隊中不乏符合一定的金融業工作經驗及等級職務以上的法人代表，「絕對符合法令規定」，只是有無需要踏出申請大股東適格性這一步，還待進一步評估。

寶佳資產持股台新金逾九％，若以台新金原九席董事、股東會出席率九十％推算，選上一席董事得持股九％，但董事席次降到七席後，一席平均持股得逾十一％；金融業分析，依徵求委託書規定，同一人可徵求三％，寶佳持股已九％，加上徵求的三％，可逾十二％，有機會角逐台新金一席董事，且完全符合法令規定。

但寶佳核心人士透露，在爭議失控後，集團大家長林陳海已出面踩煞車，下達既然人家不歡迎，那就不勉強的原則指示，且為符合金管會祭出「寶佳條款」規定，寶佳資產已提前出脫永豐金持股，目前已降至八％以下；台新金在六月股東會後，不管有無選上董事席次，都會減持股票。