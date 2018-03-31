昔日不良債權 今成環遊郡

2018-03-31

〔記者徐義平／台北報導〕遠東航空向自家董座買下的六十四戶住家、上百個停車位所在的「環遊郡」，是位於有「八掛山」稱號的淡水小坪頂；樺福遠航集團董事長張綱維早年是處理不良債權起家，後更糾集資金，整合早年「掛」在當地八家建商及廿三家銀行不良債權，推出「環遊郡」而打響名號。

日勝生美河市聯開案曾一度被台北市長柯文哲點名為五大案之一，但北市聯開案的最大咖不是日勝生，而是樺福；四十八件聯開案近三分之一由張綱維拿下，讓他能快速累積財富、打響名號。

當地房仲業者指出，「環遊郡」系列包括當時東隆五金在該區域推出別墅「翠山居」餘屋，以及「環遊郡」成屋部分「覓風」、「山妍」等兩區；另外當時還規劃預售案「采迭區」，基地面積推估約一萬兩千坪，整個造鎮案包括透天、華廈等住宅規劃，合計大約是五百戶，並大動作找來港星關芝琳代言。

「環遊郡」曾爆出公設爭議及廣告不實糾紛，二○一二年二月還找上戴德梁行進行一三○餘戶住宅舉牌競標案，宣稱是新成屋五折、最低十二萬元起標，在當年房市引發兩極話題，最終標出超過卅戶。

房仲業︰交通不便 當遠航宿舍有些奇怪

當地業者指出，小坪頂生活機能不便利、地點又在山上、對外交通只能仰賴自行開車、騎車或是社區巴士等，距離松山機場更要費時一個鐘頭，如果真是要當遠航的員工宿舍，是有些奇怪。

因為小坪頂住宅長期處於買氣不佳狀態，且「環遊郡」量體大，當地房仲多是避而遠之，甚至一度列為仲介禁區、少碰為妙。

東森房屋北投奇岩捷運店店東葉淑珠坦言，前陣子有接到委託「環遊郡」土地買賣案，目前該區土地行情其實不到廿萬，生活機能不便，學區不在附近，住宅也不好賣。