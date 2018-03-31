以房地移轉抵借貸 民航局竟放行

2018-03-31

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空去年向合庫貸款廿二億元，加上自有資金九億元，共卅一億元借貸給關係企業樺福集團，民航局認定財務不夠獨立，兩度開罰合計五百廿萬元；民航局證實，遠航去年底提出改善計畫，透過不動產資產移轉，消除借貸關係。

民航特許事業 財務必須獨立

民航局去年監理發現，遠航卅一億元銀行貸款與資金流向樺福集團，而未用於遠航的營運上，民航局並認定有借貸關係，由於民航事業為特許事業，財務必須獨立，因此依民航法兩度開罰一百廿萬、四百萬元，並要求遠航於去年底前解決資金借貸與關係人問題。

民航局指出，遠航過去向銀行借貸，款項卻是由樺福集團使用，當中的借貸關係複雜，民航局要求遠航財務必須獨立，其中不得有太多操作，否則將再度開罰四百萬元；遠航去年底提出改善計畫，承諾解決借貸關係，其中一種方式確實為利用房產等不動產抵押。

民航局表示，遠航已透過資產移轉方式，將樺福集團擁有的部分不動產移轉至遠航名下，主要目的為消除遠航與樺福集團間的借貸關係；同時民航局每月滾動式檢討，持續監控遠航財務狀況，目前監理並未發現特別異狀，由於財務問題已改善，迄今並未再開罰。民航局已要求遠航提撥一億元信託基金，作為機票款，確保旅客權益。