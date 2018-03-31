江惠民︰持續推動檢改

2018-03-31

〔記者錢利忠、楊政郡、李欣芳、蘇芳禾／綜合報導〕獲總統蔡英文提名為檢察總長的台中高分檢檢察長江惠民昨受訪表示，感謝總統給他機會承擔此職務，這是一種榮譽、也是一項承擔，總統尤其關心年輕檢察官的工作狀況，希望檢察官應是「全民的檢察官」，將來提名若獲立法院同意，會與所有檢察官一起努力。

任檢察總長是榮譽與承擔

被問到蔡政府最重視的司改議題時，江惠民則透露，他曾於一九九九年參與全國司法改革會議，去年也有加入新政府召開的司改國是會議，深知全民迫切期待檢察系統的改革，願意虛心檢討及反省，未來將更加精進檢察系統的專業團隊形象，以得到人民信賴，具體做法願配合法務部來做。

江惠民強調，去年司改國是會議有許多關於檢察系統改革的議題，都很值得推動，檢察官辦案除了看證據，也應注意程序正義，同時給予當事人關懷，使當事人感受到檢察官是有熱忱的，而非冷冰冰的，結論也應盡可能貼近真實。

擔任台中高分檢檢察長任內，江惠民曾替死囚鄭性澤案聲請再審，促成鄭性澤後來獲判無罪定讞；江則表示，每個刑事案件都是人家的血淚，不容檢察官有任何疏失，這是檢察系統一直努力的方向。

日前檢察官改革團體「劍青檢改」曾指出，法務部正在研擬推動「萬年二審」改革方案，讓現已在二審的檢察官續留二審，無須參加輪調制度，恐引發基層檢察官醞釀離職；江惠民認為，一審檢察官壓力太大，大家都希望有好的辦案環境，他願意配合法務部推出的改革計畫來執行。

總統府發言人黃重諺表示，江惠民現年六十三歲，台大法律學系畢業，歷經法務部及檢察系統工作近三十七年，歷任高雄地方法院檢察署主任檢察官、高等法院檢察署檢察官、苗栗地院檢察署檢察長、台中地院檢察署檢察長、高等法院高雄分院檢察署主任檢察官、高雄地院檢察署檢察長、法務部常次等職，學、經歷均優，能力備受法界肯定。