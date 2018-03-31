總統提名江惠民 任檢察總長

2018-03-31

盼立院優先處理 通過人事同意案

〔記者李欣芳、蘇芳禾、錢利忠、吳政峰、鄭鴻達、謝君臨、溫于德／綜合報導〕檢察總長顏大和的任期將於五月七日屆滿，總統蔡英文昨正式提名現任台中高分檢檢察長江惠民為新任檢察總長，總統府並送交咨文到立法院秘書處咨請立院行使同意權，總統期盼立法院支持這次新任檢察總長提名，將人事同意案列為優先處理議案，並能順利通過。

顏大和讚江「很好、很不錯」

對於江惠民獲提名為下屆檢察總長，現任檢察總長顏大和昨表示「很好、很不錯」；法界盼新總長能統一法律見解；由改革派檢察官組成的「劍青檢改」，對提名結果表達贊同；朝野立委期盼未來新總長能客觀、獨立行使職權。

檢察總長熱門人選除了江惠民，還有高檢署檢察長王添盛、法務部常務次長張斗輝等人，總統府考量各方人選後，認為江惠民與王添盛的期別、資歷等各項條件最適合，但考量王添盛已六十八歲，到了七十歲，依法將無法指揮辦案，最後選擇江惠民。

顏大和表示，相信總統提名檢察總長之前已徵詢過各界意見，此次總統提名的人選，代表總統與基層檢察官的想法一致。

對於江惠民獲提名，民間司法改革基金會執行長陳雨凡認為，江惠民是目前檯面上檢察高層較無爭議人選，屬安全牌性質，期待江在檢察改革制度方面多做說明。

司法界盼江能堅守獨立、中立與改革等原則，除了統一各地高檢署、地檢署針對特定個案的法律見解，在提出非常上訴時，也應避免爭議性大、甚至與檢察體系自相矛盾的法律論述。

由改革派檢察官組成的「劍青檢改」，昨對提名結果表達贊同，指江為檢察官票選出的高票人選，顯示總統尊重檢察官群體的聲音，盼江能遵循司改國是會議之決議，在人事改革上開創新局；堅守檢察獨立，抗拒不當政治干涉；堅持客觀中立的司法官屬性，不以績效或非法律因素引導辦案；法學素養精湛，能建構精緻法律論述。

立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，期盼江能以前檢察總長黃世銘為前車之鑑，謹守分際行使職權；國民黨團首席副書記長曾銘宗質疑江資歷稍嫌不足；時代力量黨團總召徐永明表示，將根據江的問卷回答內容行使同意權；親民黨團總召李鴻鈞指出，將召開內部會議審視其履歷、經歷。