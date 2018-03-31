馬︰難道叫我不做事 回家睡大覺

2018-03-31

出庭四度強調「我無罪」

〔記者楊國文、吳政峰／台北報導〕高等法院昨開庭審理前總統馬英九被控洩密案，馬四度強調「我無罪」，還批台北地檢署以「打稻草人」策略捏造假議題混淆視聽，「難道是叫我不做事，回家睡大覺？」檢方則反批馬有具體洩密事證，並引述前檢察總長黃世銘洩密案的有罪判決書，指本案和總統的「院際調解權」無關，主張應改判馬有罪；法官庭末諭知五月十五日宣判。

柯建銘︰馬操作司法亂政

告馬洩密的立委柯建銘庭前受訪表示，一審以憲法第四十四條的「院際調解權」可阻卻違法事由，判馬無罪，是「違憲裁判」、「枉法裁判」，馬以總統身分操作司法、毀憲亂政，本案是司法史上很重要的一次判決，對高院判決深具信心和期待。

馬指蔡也進行院際協調

開庭時，高檢署、北檢輪番批評北院判馬無罪是誤解了「院際調解權」的原意，總統介入刑事個案偵查程序，已屬權力無限上綱，應判有罪；柯建銘隨後也痛批馬：「在威權體制下成長，威權思想已成為你的ＤＮＡ！」；柯的律師更指出，無論釋字五八五、六二七號解釋，馬無權獲悉或洩漏偵查秘密，「難道馬英九可以成為超越法律的總統嗎？」

馬英九則拿出事先準備的A4紙，回稱此司法關說案可能引發政治風暴，他是以「最大限縮、最小侵害」的方式處理，並指現任總統蔡英文在司改議題上也進行了院際間的協調，可見他並未犯罪，北檢起訴他，根本是剝奪總統的行政特權。依北檢邏輯，總統凡事都要請教檢察官，那總統根本沒有行政權，「難道要置若罔聞，是叫我不做事，回家睡大覺？」

馬批評檢方起訴書是曲解、恐嚇，接著他更起身朗讀總統就職誓言「余謹以至誠，向全國人民宣誓」，強調自己沒有濫用總統權力。