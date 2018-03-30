沒坐安全椅 男娃頭撞凹

2018-03-30

〔記者方志賢／高雄報導〕又發生嬰兒未乘坐安全座椅受傷意外！

高雄一名4個月大男嬰，由媽媽雙手抱著坐副駕駛座，不料爸爸駕車失控自撞橋墩，男嬰的頭撞擊儀表板，左側頭骨竟撞出5×5公分的凹陷，送醫作電腦斷層檢查，一看圖，赫見頭顱居然像「咬了一口的蘋果」。

高雄長庚醫院進行開顱手術，打算如板金般將凹陷處頂出，誰知頭骨硬得頂不出來，只好將凹陷顱骨內外翻轉，剛好恢復原狀，幸術後復元良好。醫師提醒，4歲以下兒童須置於後座的安全座椅，4至12歲兒童坐後座並繫上安全帶，才能維護孩童乘車安全。