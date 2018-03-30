研討會談獨立 廈大學者也被台獨

2018-03-30

〔記者鍾麗華／綜合報導〕繼柯宇綸被指「台獨藝人」，所主演的台片《強尼‧凱克》遭中國禁映後，中國廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深前天在台灣參加一場研討會中表示，「不是任何獨立都不行」，他的說法遭中國網友舉報為宣傳台獨、破壞統一。

劉國深是中國知名涉台學者

文化大學社科院與《旺報》前天舉辦「兩會後的兩岸關係走向」學術研討會，劉國深與多位廈門大學台灣研究院學者與會。劉在會中表示，「不是任何獨立都不行，就像我的孩子，我就希望他能獨立。台灣保持某種程度的獨立性不是壞事，你要和大陸好好談」。這段說法經媒體披露後，遭中國網友舉報。

劉國深曾長期擔任廈門大學台灣研究院院長，並兼任中國全國台灣研究會副秘書長，是中國知名涉台學者。據了解，劉國深一行人是二十七日抵台，除參加這場研討會外，也拜訪台大國發所、政大國關中心與中興大學當代中國研究中心等，預計三十一日離台。

稱「不是任何獨立都不行」

劉國深前天演講時，陸委會前主委夏立言在旁，劉還說，「夏立言曾與前國台辦主任張志軍坐下來談，也期待陳明通和國台辦主任劉結一再次平起平坐、不是不可能」。至於中國修憲取消國家主席任期對台灣的影響，劉認為這與解決台灣問題無關，只是內政上防止領導人跛腳。

劉國深表示，兩岸關係還需要更多的時間和空間，「給別人時間也是給自己時間」，台灣問題的終極解藥在大陸自身發展，大陸是資產還是包袱，繫於一念之間，民心向背才是兩岸政權之爭的關鍵。

兩岸政權之爭 民心向背是關鍵

不過，中國微博帳號「熊貓寶寶工作室」昨天貼文舉報劉國深違反中共對台政策，散播錯誤的言論宣傳台灣獨立，「破壞祖國統一」，並指劉國深這種「錯誤言論」遠超出中共中央對台政策紅線，希望予以揭露批判。貼文已迅速被轉給中國對台、宣傳、公安部門與媒體，中國網友要求有關單位開除和法辦劉國深。

中國網友還「盤點」劉國深過去言論，包括劉在太陽花學運後表示，「大陸應該鼓勵台灣的民主實踐，並向台灣的民主制度取經」，也曾說過「我能夠理解民進黨為何不接受『九二共識』」、「兩岸不一定要在中華人民共和國下統一」。中國網友批評劉，憑藉其特殊身分打著學術自由旗子，對國家統一造成傷害。