兒揚言掃射學校被捕 狄鶯將飛美救子

2018-03-30

〔記者呂伊萱、蕭方綺／台北報導〕藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐（An Tso Sun）在美留學，日前揚言將掃射所就讀的高中，遭美國警方以「恐嚇威脅」罪名逮捕搜查，警方在他房內搜出防彈背心、十字弓、步槍與九釐米子彈等物品。外交部發言人李憲章昨表示，我駐處已掌握此案，也與相關單位聯繫，將儘快安排駐外人員探視，確保其基本司法權益與人權保障。狄鶯則為兒子喊冤，表示「他只是開玩笑」，可能是語言落差或認知不同才會被美國警方逮捕，目前已請律師處理。據了解，狄鶯將飛美救子。

房間搜出槍彈 涉恐嚇威脅

孫安佐正在美國就讀邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner & Prendergast Catholic High School），曾透過電腦搜尋如何購買AK-47及AR-15兩種步槍，上月攜帶大口徑子彈到學校，更向同學吹噓正計劃屠殺他的高中同學們，並警告同學「五月一日不要來學校」。

孫安佐於美國時間廿七日遭美國警方以「恐嚇威脅」罪名逮捕搜查，當晚偵訊，警方並在孫的房間找到一件軍用防彈背心、可攜帶子彈的背包、加裝瞄準器的強力十字弓及七支弓箭、可用於AK-47及AR-15的支架、二十發九釐米子彈等可疑物品。孫現仍在拘留所中，法院已同意十萬美元交保，訂於四月十一日開庭審理。

律師：步槍是萬聖節的道具

孫安佐的律師拉托伊森（Enrique Latoison）強調，孫房間內的步槍是萬聖節服裝比賽道具，並不是真的軍武配備，並稱孫只是對同學開玩笑。

李憲章昨在記者會表示，外交部已與我駐紐約辦事處聯繫，密切關注此案。因為孫安佐住在寄宿家庭，寄宿家庭已請律師，駐處與相關單位保持聯繫，正安排駐外人員探視，定確保孫的司法權與人權保障。在台家屬前往美國，外交部也會提供必要協助。

狄鶯昨向媒體表示，孫安佐並沒有槍械，美國警察找到的槍械僅是萬聖節道具，防彈背心則由台灣購買、帶到美國，至於子彈則是因為孫安佐愛打靶，因此狄鶯上網訂購，再由他們帶到美國俱樂部給孫安佐，她認為這些東西在美國一切合法，並無不妥。

狄鶯一再為孫安佐喊冤，指出「那些恐嚇話語僅是耍嘴砲的玩笑話，沒想到美國同學當真，直接跟老師說，老師就去報警」。她也指出，孫安佐從小仰慕李昌鈺博士，想當反恐小組、美國警察，所以很喜歡槍和武器，並已申請到美國大學的犯罪心理學系，還稱孫安佐「是一個非常善良健康的孩子，小男生嘛」。