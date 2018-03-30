新創產業 將可進駐科學園區

2018-03-30

政院修正園區管理條例

〔記者李欣芳／台北報導〕為擴大引進新創產業進駐科學園區，賴揆昨拍板「科學工業園區設置管理條例修正草案」，由於現行條例規定股份有限公司才可進駐科學園區，導致不少新創產業申請進駐時被退件，政院則修法改為只要是「公司法」明訂的商業組織，可以「有限合夥」等型態進駐三大科學園區。

科學工業改科學事業

政院這次修法要讓物聯網、人工智慧、大數據及App軟體公司可進駐科學園區，同時將「科學工業園區設置管理條例」提及的「科學工業」改成「科學事業」，以納入新創產業。

科技部長陳良基表示，此法已經七年沒有修正，原本科學園區是以工業為主體，但科技創新樣態很多，希望把多元性科技創新也帶入科學園區，開放新創產業進駐。

不限「股份有限公司」

科技部指出，為引進新創產業，未來進駐科學園區的事業，不限於「股份有限公司」，也可以「有限公司」、「有限合夥」等型態進駐，草案同時刪除進駐園區的公司須具有相當研究實驗儀器設備、設有研究發展部門等限制。

在活化園區土地方面，草案規定，積欠租金超過四個月的廠商，園區管理局可終止租約、收回租地，並參考去年已修正通過的產業創新條例，規定園區內不合使用目的的廠房及建築物，給予二年改善期，若仍未改善，將可強制拍賣。

賴揆表示，修正草案是為推動科學園區創新轉型，擴大引進多元新創產業，並強化園區環境管理，提升使用整體效能。