檢視5缺解方成效 賴揆與產業4月有約

2018-03-30

〔記者李欣芳／台北報導〕為拚經濟，行政院長賴清德去年上任之初，公開宣布政府要協助企業界解決五缺問題，他昨透過行政院宣布，將於四月中旬到各縣市展開「與產業交流互動」系列行程，了解產業五缺與法規鬆綁的落實情況。

這將是賴清德首度密集地到各縣市與企業界人士面對面座談，盼當場協助業界解決投資障礙等問題。

賴揆昨主持行政院院會時表示，立法院本會期的施政總質詢將於今天結束，為持續強化整體經濟發展動能，並實地檢視過去政府所推動的一些主要產業計畫，包括五加二產業、新創事業等推動進度，另外，也要進一步了解政府提出解決產業五缺、法規鬆綁等具體落實情形，他將於四月中旬開始「與產業交流互動」系列行程。

面對面座談 即時解決業者問題

行政院發言人徐國勇表示，「與產業交流互動」是比照賴揆下鄉與地方政府溝通前瞻基礎設施及長照2.0政策的做法， 希望當面聽取產業意見，有更多交流，並能即時協助解決產業界提出的問題。

徐國勇表示，院長與產業的交流，細節規劃方面國發會與經濟部已做相關處理，主要是企業界的五缺問題，在行政院的水電等解決方案出來後，華邦電等企業界的投資都沒有問題，未來在與產業交流時，企業有任何問題，都可提出當場解決，政府不會讓企業處於不確定的狀態。