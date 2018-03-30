國發會︰歐洲市場更要深耕

2018-03-30

四對策因應美中貿易戰

〔記者李欣芳、陳梅英／台北報導〕國發會昨赴行政院會報告「美中貿易摩擦的可能影響與因應」，提出四項因應對策，包括「提高台灣研發及生產的比重」、「強化台灣在地的內需投資商機」、「擴大創新能量」與「推動多元布局」及「持續重視歐洲市場」；副主委邱俊榮強調，歐洲除是高價市場之外，各種嚴格認證要求，也是台灣外貿及產業升級的重要試煉場，此時更應重視。

外電報導美中談判傳出中國允諾減少採購台韓半導體、提高對美採購；邱俊榮表示，國發會對國內半導體產業相當有信心，台灣半導體領先中國的優勢非常明顯，台美半導體合作關係還在持續強化，就算美中談判會減少採購台灣半導體產品，對我國影響不大。

國發會經濟發展處處長吳明蕙透過簡報分析，台灣是小型高度開放經濟體，出口以中間財為主，比重高達七十七．五％，易受全球景氣波動影響，加上台灣對中國出口比重達四成，若美中爆發貿易戰，將影響台灣出口。

她以中經院研究為例，美國三○一條款對中國可能報復產業，包括資通訊產品、醫療器材、生技、醫藥以及電信、半導體、新能源汽車、航太等「中國製造二○二五」重點發展產業；美國若決定對資通訊產業進行進口關稅或服務貿易限制，對我國間接出口影響最大。

但她也指出，美國對中國提高關稅、限制取得先進技術與智慧財產權，我國或許有轉單及提升出口效益，衝擊可降低；且過去「台灣接單、中國生產、美國消費」的三角貿易模式也可能改變，美中貿易摩擦對我國一定有衝擊，但也不失為一個轉型契機。

賴揆指示協助供應鏈轉型

行政院長賴清德聽取報告後表示，近期美中貿易摩擦升溫，可能波及全球經濟及金融市場穩定，請經濟部等相關部會務必提供廠商必要協助，幫助供應鏈轉型，並歡迎台商返台投資，降低衝擊；經貿談判辦公室應會同相關部會積極推動新南向政策，經濟部持續協助企業全球布局，以分散巿場與風險。

他也指示經濟部協助業者釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，與美國持續協商溝通，力爭豁免加重關稅。