中國IC設計逼台追美 市占翻倍

2018-03-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕研調機構IC Insights最新報告指出，以銷售額計算，二○一七年無晶圓廠的IC（積體電路）設計業，美國業者仍維持市占龍頭地位，囊括全球過半市占；台灣業者居次、市占達十六％；值得注意的是，中國IC設計業成長快速、市占已達十一％，較二○一○年僅五％的市占大增逾倍，有逼台追美之勢。

IC Insights指出，去年無晶圓廠IC設計業者占世界IC銷售供應的廿七％，較十年前的十八％增加許多；以企業總部地點統計分析，美國去年雖仍維持最大市占五十三％，較二○一○年的近七成銳減，部分原因是加州晶片大廠博通（Broadcom）前年被新加坡的安華高科技（Avago）併購，一旦博通完成遷址回美國程序後，美國IC設計市占將重返約六十九％。

該報告指出，台灣IC設計業者市占變化不大，去年約十六％與二○一○年（十七％）持平，聯發科、聯詠、瑞昱在二○一七年的IC銷售額都超過十億美元，並躋身全球前廿大IC設計業之列。

報告指出，中國在IC設計市場已扮演更重要角色，從二○一○年的五％、到去年已倍增至十一％，還有十家中企擠進全球前五十大無晶圓IC設計排行榜，二○○九年僅有一家海思半導體。

據統計，去年紫光集團是中國最大和全球第九大的IC設計商，銷售額達廿一億美元；除紫光以外，還包括海思、中興微電子、華大集成電路、南瑞智芯、矽成ISSI（原美國加州DRAM大廠，二○一五年被中資收購）、大唐、兆易創新、瀾起科技、瑞芯微電子等，都擠入前五十大。

但報告特別點出，若排除海思（超過九成銷售額是賣給母公司華為）、中興和大唐的內部移轉供應，中國IC設計業的市占率降至剩六％。