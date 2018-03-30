中國半導體國家隊 傳列301制裁名單

2018-03-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表萊席爾表示，將在近期內宣布三○一課稅的中國產品清單，之後將有六十天時間可讓公眾表達意見；意味這項關稅最快要等到六月初才會正式實施。根據英國「金融時報」報導，遭課稅的中企名單，可能包括半導體國家隊的紫光集團，以及美的集團、中國化工、中國中車等指標企業。

課稅目標主要是高科技產品

萊席爾接受CNBC訪問表示，總值逾五百億美元的課稅清單，「主要是高科技產品」，是由電腦演算法選出來的，目的在於對中國出口商造成最大痛苦，但將美國消費者痛苦降至最低。美國總統川普是在上週四簽署備忘錄，宣布這項關稅計畫，美國貿易代表署（USTR）必須在四月六日前公布課稅清單。

為打亂「中國製造二○二五」計畫

萊席爾表示，課稅清單公布後的六十天，是讓公眾表達意見的時間，最終清單確定和生效日期，將在徵詢公眾意見後做出決定；因此，針對中國進口產品課徵關稅，最快也要等到六月初才會實施。當被問及與中國談判是否可避免該關稅？萊席爾說：「我認為是有希望的。」

分析師指出，美國對中國進口產品課稅，並打算限制中企在美國的投資，是為了打亂「中國製造二○二五」計畫，該計畫目標是讓一些中國企業在機器人、半導體、航空和運算等領域，成為全球領導者。

USTR先前已點名「航空、資訊和通訊科技、機械」為可能被課稅產業，根據金融時報報導，遭課稅的中企名單可能包括紫光集團、美的集團、中國化工、中國中車公司、中國商用飛機公司、中國航空工業集團、華大基因研究中心，除了華大，其他全都屬於USTR點名的產業。