劉國深受訪改口：一中框架下 台人可保有獨立性

2018-03-30

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深前天表示，「不是任何獨立都不行」，說法隨即遭中國網友舉報為宣傳台獨，破壞統一。不過，他昨天接受中國官媒「環球時報」訪問時改口表示，在「一個中國」的框架下，台灣人民可以保持一定的「獨立性」。

稱發言被扭曲的理解

劉國深目前人在台灣，本報記者昨致電劉，他表示，「現在不方便講，已向中國官方媒體回應了」，隨即掛斷電話。根據中國「環球網」報導，劉受訪時表示，一些讀者（指中國）顯然是因為台媒報導缺少上下文連接，誤讀了他的本意，一看到「獨立」二字就感到憤怒。

劉國深認為，台灣不能追求「領土主權的獨立」，而在堅持體現一中原則的「九二共識」之下，台灣地區保持一定財政、經濟和生活上的某些獨立性是可以談的，這正是「一國兩制」的真諦。如果完整聽他的發言，相信絕大部分人都不會有這種扭曲的理解。

他也強調，由於當天發言的時間很短，自己沒機會說透徹，廈大台灣研究院沒有任何人會容忍分裂國家領土主權的言論。

劉國深說，「台獨」勢力利用台灣人希望保持財政、經濟、生活等方面的「自主性心理」，宣揚他們的「台獨」理念，而且趁機醜化統一。我們必須向台灣民眾說明清楚，在「一個中國」的框架下，台灣人民可以保持一定的「獨立性」，「父母們也希望孩子長大了有能力獨立自主，這樣的『獨立』就不可怕，還要幫助他們獲得『獨立』生活的能力。」

至於蔡英文總統對「九二共識」的態度，劉認為，蔡英文當局沒有完成「答卷」，沒有明確回答「兩岸是否同屬一國」，還要加油，再努力一下就有可能與大陸方面找到政治上的交集。