劉國深被舉報台獨 立委大笑：文革復活了

2018-03-30

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國學者劉國深在台發言不夠「政治正確」，隨遭中國網友舉報是台獨。民進黨立委陳明文昨聽聞大笑說，劉國深是中共政治局常委王滬寧的親傳弟子，相當程度代表中共的主流立場，居然還被舉報，「真是文革復活了！」

劉是中共政治局常委王滬寧親傳弟子

陳明文指出，劉國深的指導教授就是王滬寧，劉長期主掌廈門大學台研所，傳統上被視為中國涉台的鴿派學者，其言論具有一定的代表性。在蔡英文總統五二○就職演說後，劉在高層授意下扮白臉，肯定蔡的發言「零意外」，是比較了解兩岸及國際政治現實的領導人，當晚再由國台辦出來叫罵，說這是一份未完成的答卷。

他說，只要觀察一下就知道，劉國深是台灣特定媒體最愛訪問的對象之一；前天的論壇還是該媒體主辦，劉的發言更是捧中抑台，繼續逼宮民進黨政府非接受九二共識不可，結果居然只是一番統戰言語，就被檢舉宣傳台獨，「真是滑天下之大稽！」

陳明文說：「這實在太好笑了！」顯示中國社會已經陷入文革化，動不動就能檢舉人台獨或媚日；只要台灣有人善用這個弱點，到處舉發吳敦義、朱立倫、胡志強支持台獨，恐怕也能掀起一番波瀾。

「中國社會荒謬及反智」

不過他指出，在中國有關係就是沒關係，中國地產商任志強長期評論時政，因批判「央視姓黨」引發中國內部強烈反彈，只是任志強與當時的中紀委書記王岐山關係匪淺，僅獲留黨察看一年的薄懲。劉國深長期為黨喉舌，靠山又硬，當然不會有事，「只是讓台灣人知道中國社會有多荒謬及反智」。

民進黨立委李俊俋表示，這凸顯中國看待任何事物的角度就是政治掛帥，言行必須百分之百政治正確才可以，連最基本的查證都做不到。

「招攬人心是天大笑話」

他說，中國這種沒有任何言論自由的社會，居然妄想透過對台三十一項措施招攬人心，根本是天大笑話，其實中國只需要一種官，叫作「黃安」；這一連串的歪風，對於兩岸交流當然沒有任何好處，只會加深台灣人民對中國的反感。