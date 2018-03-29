相機奇幻漂流近3年 失主是東京女大生

2018-03-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「大海漂來的相機找到主人了！」宜蘭縣岳明國小學生日前淨灘撿到一台相機，失主疑是日本人。該校師生將尋人訊息放上臉書，引起台、日關注。經一天時間，昨晚找到相機主人，失主是東京上智大學女大生椿原世梨奈。她說：「三年前在石垣島旅遊時遺失，沒想到還能找到，太神奇了！會盡快排出時間，親自到台灣跟小朋友說謝謝！」

岳明國小廿七日淨灘時，五年忠班學生何兆恩在海邊撿到一台佈滿綠藻、藤壺的相機。打開潛水盒蓋，相機功能完好如初，最後拍攝照片的日期是二○一五年九月七日，記憶卡裡的照片多是石垣島街景，師生判斷失主應該是在姊妹市的石垣島。

從照片留下的時間算，相機離開失主九百三十三天；若從石垣島、蘇澳直線距離來算，至少漂流約一百三十五海里（約二百五十公里）。

五年忠班導師李公元將尋找相機主人訊息貼上臉書，經一天轉傳，分享破萬次，引起駐日代表謝長廷關注，發動代表處同仁協尋，日本朝日新聞社也派員採訪。昨晚八點左右，與失主椿原世梨奈取得聯繫，她驚訝地說：「相機是在石垣島遊玩時掉落海中，沒想到遺失近三年，竟然在台灣找到！」

「緣分真的很微妙！」李公元說，去年三月時，椿原才剛跟朋友來過台灣旅行，沒想到遺失許久的相機竟然在台灣被找到，她直呼非常不可思議。