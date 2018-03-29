大腦裝「義肢」救失憶

2018-03-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國威克森林大學及南加州大學科學家27日在「神經工程學期刊」發表研究報告指出，成功利用一種「義肢式記憶系統」（prosthetic memory system），促進記憶喪失患者大腦編碼及回憶的能力。該研究聚焦於改善情節記憶，阿茲海默症、中風及腦傷患者常有此類失憶問題。

研究人員在8名癲癇患者腦部放置手術埋藏式電極，並在患者進行辨圖記憶測試時，記錄其神經訊號。研究顯示，受試者短期記憶表現比基線測量時改善35至37%。