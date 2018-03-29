留台打拚 科技部5年25億補助大學

2018-03-29

申請研究費通過率 遠高於中國

〔記者蕭玗欣／台北報導〕科技部昨宣布，將投入五年廿五億投資在對台灣科技有優先性且提升研究環境的重點科研項目，首年四．六七億元、自教育部評選的大學「特色領域研究中心」擇優補助，包括台灣大學、清華大學、交通大學、中正大學、成功大學、長庚大學、台北科大、屏東科大等八校十八個研究中心獲選補助。科技部長陳良基更向國內學者喊話強調，國內申請研究經費通過率遠高於中國，國內科研環境絕對不比中國差。

陳良基指出，日前中國釋出對台政策，號稱台灣教授也能申請中國科技基金會協助，但中國有超過一百六十三萬位教授，申請計畫經費通過率不到廿％，相對來說，台灣申請經費通過率高達五十％，拿到的經費也佔六到七成；盼國內教授可以好好衡量，在台灣只要夠優秀，可以有很好的發展機會，只要願意留在台灣打拚，科技部也會營造好的環境，讓大家可以繼續做研究。

陳良基表示，希望挑幾個重點科技領域特別補助，因此審核條件與教育部針對的基礎研究不同，科技部選擇符合研究主題可創造台灣科技優先性與接地氣，與我國科學技術發展重點的契合度；計畫達成或超越國際標竿研究中心的具體做法與策略；具體、可驗證、具挑戰性的質化／量化績效指標（KPI）；年輕研究領導人才的培育目標及策略等四大要項。

陳良基籲 教授們留國內做研究

成功大學研發長謝孫源表示，台灣高教經費原本就短缺，高教補助無法扁平化，政府必須挑出對台灣有貢獻的領域來重點補助。雖然台灣經費規模比不上中國，但中國人口龐大，台灣教授若也過去爭取經費挹注，獲得的補助也不多，這是「短視」；他認為，台灣把經費花在刀口上，競爭力不會比中國差。

此次科技部重點補助計畫研究領域包括生醫、半導體、能源、循環、紡織、高熵等領域的創新與關鍵材料研發；智慧製造；智慧半導體與晶片；量子科技；腦科學以及精準醫學、新興病毒感染等生醫領域研究與產品開發；蝦養殖及動物製劑等漁牧領域研發；運用大數據分析與評估國家整體發展、群體健康及永續環境的社會科學研究。

成大此次共有國際傷口修復與再生中心、跨維綠能材料研究中心、前瞻蝦類養殖國際研發中心等三個研究中心通過補助計畫。成大表示，糧食短缺是未來人類要面對的難題，前瞻蝦類養殖國際研發中心藉由多重優質性狀堆疊技術培育種蝦，搭配生物安全養殖措施以及前瞻人工智慧的引進，使養殖蝦產量穩定大幅提升，有助於未來糧食供應。