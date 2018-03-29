間質像滑水道 癌症轉移解謎有望

2018-03-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國科學期刊《科學報告（Scientific Reports）》二十七日刊登的最新研究，揭露人體「間質（interstitium）」此前不為人知的組成、分布與功能性。研究共同作者、美國紐約大學醫學院病理學家賽斯（Neil Theise）指出，「間質」足以被提升為「器官」層級，取代「皮膚」成為人體最大的器官，它宛如「癌細胞滑水道」的特性，有望做為癌症早期診斷方法，替腫瘤轉移機制打開新思路。

間質 可視為人體最大器官

這項新發現可謂拜新技術所賜的偶然；最初是紐約「西奈山以色列（Mount Sinai Beth Israel）」醫學中心的醫療團隊在替病患進行內視鏡檢查時，觀察到人體解剖學當中應該被堅硬、緻密組織層包圍的膽管周遭出現一些奇怪的、難以解釋的組織層，其後接獲通報的賽斯利用同款「共軛焦雷射顯微內視鏡」觀察鼻腔和其他器官的活體組織，赫然發現類似的結果，即應為緻密組織的「間質」不但具有延展性且充滿液體。賽斯強調：「一旦你親眼所見，就無法再忽視它。」

可能成癌症早期診斷工具

研究團隊使用螢光染色技術，觀察追蹤該醫學中心十三名進行胰臟手術的病患，證實「間質」屬於「前淋巴（pre-lymphatic）」器官，其液體會流入淋巴結。同時研究團隊也在擴散性癌症患者身上發現癌細胞透過「間質」轉移的證據，「癌細胞侵入間質後就像抵達人體滑水道」。研究人員表示，相關發現將能替腫瘤轉移機制打開新思路，並有機會發展成癌症早期診斷工具；「間質」可能也與水腫和其他發炎性疾病有關。

間質佈滿人體各處，包圍著血管、肌肉筋膜，也可見於腸、肺和泌尿系統的組織層與皮膚表層之下。間質所處位置正是「針灸」治療的刺針尖端戳刺處，或能為「針灸」如何影響人體提供解釋。過去的研究樣本須脫水再透過顯微鏡觀察，間質會因結構受到破壞而呈現堅硬的緻密層狀。然而透過新技術直接觀察活體組織，可以發現間質其實是由膠原束支撐、充滿液體的彈性緩衝體，它所組成的液體通道網還能吸收衝擊。

學者認為，間質的功能性類似「血管」，已可視為器官，它約佔人體體積二十％，能取代「皮膚」成為人體最大的器官；皮膚所佔人體質量為十六％。不過必須要有更多研究證實「間質」的功能性，以及它與人體其他部位的交互作用關係，才能確定間質是否能提升至「器官」層級。