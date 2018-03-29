《強尼‧凱克》被禁 影視圈憤慨 導演鄭有傑：中國不要再強暴我們了

2018-03-29

〔記者粘湘婉、吳琬婷／台北報導〕柯一正之子、男星柯宇綸被中國網軍以「台獨世家的藝人」為由攻擊，所主演的台片《強尼．凱克》在中國遭禁。公視夯戲《他們在畢業的前一天爆炸》導演鄭有傑氣憤直呼：「這已經不是第一次了，（中國）不該逼台灣人去表態，這就是強暴，不要再強暴我們了！看到同伴被欺負，我們還要繼續沉默嗎？」

以好萊塢性騷風暴為例

籲影視圈務必團結發聲

鄭有傑並以好萊塢性騷風暴為例，「當初不就是因為沉默，才會讓事情一而再、再而三地發生嗎？」呼籲影視圈不該緘默，務必團結發聲。他也希望台灣的大導、該片監製侯孝賢能以其國際級地位，率先發聲，帶領眾人，讓國際看到台灣處境。

鄭有傑去年在公視拍影集《他們在畢業的前一天爆炸2》，劇情談及太陽花學運、台獨等議題，在愛奇藝台灣站僅播出一集就遭下架，他當時即直言創作自由不該遭「無形紅線」干預，如今見《強尼．凱克》無限期延檔，也感同身受。

他表示，言論自由就是台灣人的生活方式，這也是很多前輩用生命跟血換來的，中國該尊重台灣人的生活，不該用威脅方式逼人表態，這只是把台灣人的心越逼越遠。「如果我們繼續選擇沉默，就是在殺死我們的言論自由。」

受限於市場，中國確實成為華語影視圈淘金首選，影視人員對政治多選擇緘默。鄭有傑說：「我知道要大家站出來不容易，但中國就是看準我們這點，現在的問題是我們的選擇，並不是只有一條路能走，選擇了哪種價值才重要。」

最近推出紀錄片《并：控制》抨擊中國限制言論自由的導演李惠仁則直呼：「這是國安問題！」這就是中國「統戰」的手段之一，呼籲政府態度要硬起來、拿出對策。李惠仁也透露，聽過不少進軍中國的製作公司或藝人，私下都須簽署「反台獨條約」，他嘆：「當你的自由被限制、創意有紅線，要怎麼製作出好的作品呢？」

李惠仁：這是國安問題

馮賢賢盼政府能做後盾

前公視總經理馮賢賢也直言，台灣影視工作者，常在恐懼中工作，拍戲都要擔心找不到導演和演員，李惠仁的《并：控制》被迫放棄電視台投資後轉求群募，六百多位捐款者中，有幾百人是「匿名捐款者」，工作人員字幕中，有五位攝影師的名字是陳○○。很多人仍在奮戰，但局勢逼迫他們藏身在○○ＸＸ處。「政府可以更有魄力一點，做大家的後盾嗎？」