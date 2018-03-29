校務會議擱置遴選爭議 律師：反諷大學自主

2018-03-29

〔記者黃以敬／台北報導〕台大師生連署要求召開校務會議釐清校長遴選爭議，但台大上週臨時校務會議卻「擱置」所有與遴選管中閔爭議相關提案，造成遴選爭議「懸而未解」，更引發校內外對於台大校務會議無法面對爭議、解決問題的諸多疑問。

身為台大校友的律師江榮祥即投書媒體指出，台大臨時校務會議是應特定目的所召集，理當代表台大師生在「自由而充分的辯論」後作出「贊成」或「反對」的結論。「挺管派」占人數優勢，大可將遴選爭議相關議案逐件辯論後再予否決，卻在議事上選擇一再逃避正面解決問題，落得無法作成實體決議的下場，對於台大教授們嘴上說的「大學自主」更形反諷。

江榮祥認為，就算遴選爭議相關議案全遭「擱置」，因尚非終局決議，也就不生「一事不再議」的確定效力，意指台大校務會議還是可再討論。

台大學生代表大會前議長高紹芳則發文指出，學生提案召開校務會議是希望徹底討論、釐清爭議、解決問題。但上週臨時校務會議召開，高喊「自己的大學自己救」的台大教授們卻不見蹤影，反而有教師提臨時動議，要求教育部直接同意聘任；如此前後矛盾、立場反覆，皆令在場學生十分錯愕。

高紹芳指出，耗時八小時的校務會議，不只毫無結論，反而彰顯教授治校何等無能，不願以記名方式承擔表決結果，學生代表無奈只得退席抗議，拒絕為任何結論背書。

學生更問，教育部長官及台大行政主管們，「請問你們何時才願意面對事實，好好釐清爭議，給學生們一個符合程序、依法行政、有魄力有擔當的校長？台大的三萬多名學生們及全國民眾，都在等。」