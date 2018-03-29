台大教授打臉校方／「管」列入廈大學位評委 不是榮譽職

2018-03-29

〔記者黃以敬、林曉雲、鍾麗華／台北報導〕台大校長遴選選出的台大教授管中閔，連續遭舉證在中國廈門大學兼職、教學，台大人事單位僅引述廈大一紙回函指管是不教學、不支薪的「榮譽職」。但台大國發所教授劉靜怡昨再舉證，發現管中閔早自二○○六年，就被廈門大學列入「學位評定分委員」名單。

依規定須由該校教授出任 一聘三年

依廈大規定，評定分委員須由該校「教授」出任，一聘三年，而且職務包括制定碩博士生考試範圍、審批碩博士生學位申請及論文資料等實務工作。劉靜怡質疑：「到底是哪個職責，和台大校方在臨時校務會議上所說的演講及榮譽職有關呢？台大校方要再發函一次問問廈大上級的指示嗎？」

另有台大教授質疑，如果這是廈門大學的不支薪榮譽職，恐怕大多數廈大教授都不應該領薪水。

自從爆出管中閔違法赴中兼職後，廈大與管中閔授課相關的王亞南經濟研究院網站，已多日無法連結，據傳與中國政治因素鎖住學校網頁有關。但其實透過中國最大的網路搜尋網站「百度」，至昨晚為止，仍查得到管中閔擔任王亞南經濟研究院的計量經濟學與數理經濟學的「教授碩博導師」資料。

監院調閱出入境及赴中請假資料

據了解，監察院已向內政部移民署調閱管中閔的出入境資料，同時也已發函詢問中研院經濟所與國發會、台大等單位，以了解管中閔赴中期間是否辦理請假，並依照程序向移民署申請赴中許可，先釐清行政層面的問題。至於是否兼職部分，監察院則會多蒐集資料，包括中國的網站資料。

官員建議台大組團赴廈大查明

相關官員表示，台大僅憑廈大校長辦公室來函，指管為客座教授，認定屬榮譽職銜，實在太過敷衍，「廈門大學的回函可以信嗎？」過去曾有某國立大學調查教授在中國違法任職案，校方還派人親自到上海的大學調查，並訪談上海學校的師生，調查結果讓該名教授無話可說，最後該名教授也離開學校。他建議台大應組調查團赴廈門大學查個清楚，才能讓各方信服。