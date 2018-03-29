苦苓勸管爺別當校長 去選北市長

2018-03-29

〔記者黃以敬、黃建豪／台北報導〕管爺選台北市長的呼聲出現！

台大校長遴選選出台大教授管中閔，卻遭連爆諸多爭議，加上國民黨在台北市似乎沒有強將參選，作家苦苓PO文呼籲管爺：「台大校長不要幹了，直接出來選台北市長吧！」台北市長柯文哲昨僅透過市府發言人劉奕霆表示，台北市政府不打算對此發表評論。

柯文哲不評論

苦苓發文建議，「管爺不要再受這口鳥氣了！台大校長不要幹了，直接出來選台北市長吧！國民黨的最強棒，柯Ｐ的夢魘，更讓民進黨悔不當初⋯。」

事實上，台大校內早已傳出有學者在勸進管中閔乾脆參選市長。有台大教授指出，管中閔此次參選校長，在台大校務會議通過同意票門檻、在校長遴委會當選等過程，都有早年國民黨部分高官學者在台大成立的社團組織「仁社」在積極運作協助，如果管爺參選台北市長，相信也會有許多藍營學者及馬政府官員大力助選。

台大挺管社團也勸進

台大「仁社」主要是由前副總統嚴家淦、前行政院長孫運璿、前經濟部長尹仲容、李國鼎、趙耀東等早期國民黨高官所成立，迄今具有教授學者身分的馬政府時期行政院長劉兆玄、前交通部長毛治國、葉匡時、前行政院發言人孫立群等也都有仁社背景。

今年一月下旬，也傳有國民黨基層提出此建議。柯文哲當時僅稱：「只能做好我們可以控制的事情。」就管中閔上任問題，柯文哲的態度則從一月下旬的「不知道」，到上週明確表態，認為管中閔上任有爭議，但不上任爭議更大，「我的意見是給他上任算了」。

網路也出現熱議。有網友說：「一直躲也不是辦法，乾脆真的，爺們，出征了！」但也有網友指出，「這是在害管爺啊，⋯祖宗八代都把他們掀出來」。還有網友茅塞頓開地指出：「原來吼，柯Ｐ說管爺當校長有爭議，不上任爭議更大，原來是這個意思！」