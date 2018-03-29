怪哉！國台辦替管中閔背書沒兼職／台大教授諷「祖國政治力介入」 立委譏「此地無銀三百兩」

2018-03-29

〔記者蘇芳禾、鍾麗華、黃以敬／台北報導〕對於台大教授管中閔赴中兼職風波，中國國台辦昨在例行記者會上竟為管中閔澄清背書，強調管沒有在廈門大學擔任教職，也沒有開設專業課程，沒有擔任碩士或博士生指導老師，也沒有領取過薪酬。台大國發所教授劉靜怡質疑：「這是祖國政治力介入台大嗎？」綠委則譏諷是提油救火，「此地無銀三百兩」。

國台辦發言人安峰山表示，就他的了解是，廈門大學曾應台灣大學代校長的函詢，以函復方式說明有關情況。管中閔曾被廈門大學經濟學院聘為客座教授，但是不授課、不支酬。管沒有在廈門大學擔任教職，也沒有開設專業課程，沒有擔任碩士或博士生的指導老師，也沒有領取過薪酬。

立委批管刻意把違規轉到政治操作

民進黨立委黃國書受訪指出，國台辦幫管中閔背書，這種講法真的是豬隊友。他說，國台辦是中國涉台單位最高層級，有很高的政治性和敏感性，竟然管到大學客座教授事務，還幫管中閔緩頰，真的非常罕見，不過這樣救管中閔實在是越幫越忙，也把這件很單純的事情當成政治性議題處理，只會讓管中閔的爭議更大。

民進黨立委張廖萬堅表示，管中閔對各種合理質疑，從頭到尾都不願意自己站出來解釋，刻意把違規轉到政治操作，這是作為校長最壞的示範。廈門大學把管中閔的名字放在網站上很久了，管中閔自己難道不知道？國台辦大動作幫管中閔講話，簡直是提油救火，此地無銀三百兩。

台大國發所教授劉靜怡則發文質疑：「國台辦來針對台大校長遴選爭議表態了？這是祖國政治力介入台大嗎？還是來對台灣的府院教育部下指令呢？」

國台辦「確認」管被廈大聘為客座教授

另有台大教授質疑，顯見國台辦一直關切管中閔有無當上台大校長，而國台辦也已確認管中閔至少有被廈大聘為客座教授。根據我國「教育人員任用條例」及教育部解釋函都規定：「與大陸地區公立學校交流，勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務。」交流講學也要兩校簽約，台大與教育部應徹查管的受聘案。

有網友則說：「這下可好了，台大校長是要經過中國認證許可的。」另有網友質疑：「中共國台辦是以為台灣人都白痴嗎？怎會幫腔這種小事？做賊的幫賊交保的地步！」