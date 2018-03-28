社交孤立 增心血管病死亡率

2018-03-28

學者針對近48萬人 進行7年調查

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕芬蘭赫爾辛基大學的研究人員對近四十八萬人進行七年調查後發現，孤獨感對心血管疾病的風險實際上較近年相關研究所認為的還低，然而社交孤立則會讓心臟病發或中風病患的死亡機率提高三十％。研究人員二十七日結論說：「社交孤立而非孤獨，仍是致死的獨立危險因子。」

之前旨在釐清獨居對心血管疾病與心臟相關死亡之影響的研究，結論分歧，部份原因在於研究對象的規模相當小。然而由赫爾辛基大學教授哈庫利南（Christian Hakulinen）主持的這項新研究則取自英國「生物銀行」（Biobank）四十七萬九千餘名四十歲到六十九歲男女個人的資料。發表在醫學期刊「心臟（Heart）」的研究成果寫道：「就我們所知，我們的研究是這項議題規模最大的研究。」

研究結論 孤獨感非早死危險因子

參與者提供其族群背景、教育程度、收入、生活型態以及憂鬱病史等詳細資料，同時也被要求評估其孤獨以及社交孤立的程度，前者為主觀感受，後者則由獨處或有人陪伴的時間量來測量。近十％的回應者符合社交孤立資格，六％為孤獨，一％為兩者兼具。

研究人員接著將這些個人資料與首度中風、心臟病發者以及死亡者進行交叉核對，結果發現，一旦納入其他眾所周知的危險因子，比如抽菸、酗酒、不良的飲食習慣、缺乏運動，孤獨與心臟病間所謂的關聯基本上不復存在，孤獨對早死的假定影響亦然。反觀，社交孤立將提高中風與心臟病發者的死亡率三十％，而且在納入不佳的生活習慣因素後，兩者唯一存在的關聯就只剩社交孤立。