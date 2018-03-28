張小月：海基會不是櫻櫻美代子

2018-03-28

〔記者鍾麗華、蘇永耀／台北報導〕海基會昨舉行董監事會議，田弘茂卸下海基會董事長職務，由前陸委會主委張小月接任，田則獲聘為總統府資政。張小月表示，海基會不是「櫻櫻美代子」，將與陸委會合作，就像大腦與手腳。而她未來也期待與中國大陸海協會長陳德銘見面，地點不拘，但重要的是公平、對等、尊嚴。

張小月表示，過去她在陸委會是參與決策過程，今後是要走到第一線服務；若說過去在陸委會扮演的是大腦中樞，今後就是手和腳，一定要「海陸一家親」，才能順利推動工作。

張小月指出，當前兩岸沒有溝通協商，但海基會並不是「櫻櫻美代子」（閒閒沒事情），除協商外，海基會還有很多服務項目，包括在陸的台灣民眾、在台的大陸民眾都是服務對象，一年相關業務超過三十五萬件，相關急難救助也是「二十四小時不打烊」。

張小月上任後，海基會依例以「最速件」方式發函通知海協會。在會後記者會被問到是否希望與陳德銘會面？張小月表示，當然希望能會面，兩岸要彼此尊重、求同存異，大家在公平、對等、尊嚴的基礎上會面，這樣才能促進兩岸良性互動。

至於中國同意李明哲妻子李凈瑜前往探監，是否是一種善意？張小月認為，中國大陸還可以做更多，她期待李明哲能早日獲釋，「小小的台灣都可以容納各種意見不同的人士，大大的中國大陸為什麼容不下李明哲？」

由於田弘茂過去拒絕到立法院內政委員會備詢，被問到未來是否會到立院備詢？張小月說，只要有需要，她都願意出席，也會拜會內政委員會的立委及各黨團。