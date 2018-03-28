朱立倫會劉結一》蘇貞昌虧：要跟頭頂發光的人握手就在眼前

2018-03-28

〔記者何玉華、賴筱桐、鄭鴻達／綜合報導〕新北市議會民進黨團昨舉行幹部交接，前行政院長蘇貞昌和新北市長朱立倫等人出席觀禮，對於朱立倫前天與中國國台辦主任劉結一會面，蘇貞昌當著朱立倫的面前笑稱，「要跟頭頂發光的人握手不用遠到天邊，其實就在眼前。」蘇並意有所指地說，朝野不論怎樣競爭、誰輸誰贏，「我們才真正是同一國的。」對此，朱立倫始終微笑以對。

朱立倫以城市交流名義率團訪問中國，他前天「被安排」在上海會見國台辦主任劉結一，雙方重申九二共識。

蘇提醒朱：我們才是同一國的

在新北市議會民進黨團幹部交接典禮上，蘇貞昌、游錫堃等人應邀觀禮，朱立倫也率市府團隊到場祝賀。蘇貞昌致詞時說，有朋友告訴他，朱立倫前天跑得好遠去和一個人（意指劉結一）握手，那個人與他長得很像（指頭頂發光）。

蘇貞昌打趣說，他仔細一看那個人的照片，覺得頭皮以上有像，但頭皮以下的想法不一樣；蘇話鋒一轉，他對著朱立倫說，「要跟頭頂發光的人握手不用遠到天邊，其實就在眼前。」語畢，現場停頓了一、二秒，在場人士反應不一，綠營人士竊笑後拍手叫好，市府官員則面露尷尬，朱立倫則微笑以對。

蘇貞昌也提醒朱立倫說，朝野不論怎樣競爭、不論誰輸誰贏，「我們才真正是同一國的。」

朱劉會爭議 賴揆促陸委會了解

不過，「朱劉會」還涉及未事先向主管機關報備等爭議，行政院長賴清德受訪表示，陸委會將進一步去了解。

內政部長葉俊榮指出，這件事本就有制度，都要照制度來，每個程序背後都有公共利益考量，並涉及國家尊嚴的維護；至於是否會請朱立倫說明？葉俊榮表示「看需要」，內政部聯審會針對各部會意見、各方面考量都會有，過去曾發生過未報備即赴中簽定協議，回國後因此受罰並進行訴訟的案例。

朱：沒規定不能見誰

朱立倫回應說，此行完全符合規定，相關規定並未限制不能見誰，他也沒有談到任何違反兩岸人民關係條例的議題；陸委會應用正面的態度，期待兩岸和平、合作，如果在枝微末節批評或限制，對未來兩岸的交流並無正面的幫助。新北市府也說，將依既有的規定在一個月內繳交考察報告。

在「朱劉會」中，朱立倫重申九二共識，但提到「意涵有些不同」。朱表示，九二共識對於台灣、國民黨或各界都有不同的意義，他是表達不同的聲音；媒體追問，對於新華社把「意涵有些不同」消音的看法，朱說，他重視的是講該講的話。