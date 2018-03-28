華盛頓觀察家報：售台F-35恐洩密 不如多賣F-16V

2018-03-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議員柯寧、殷霍夫致函總統川普，呼籲批准出售可垂直起降的F-35B匿蹤戰機給台灣，美國「華盛頓觀察家報」二十六日出刊的評論文章認為，考量到F-35B上的先進技術恐有流入中國之手，以及激怒中國反而更不利於台灣和美國利益，出售F-35B不如出售F-16系列中最先進的F-16V。

避免激怒中國、保護先進科技

這篇由該報政治評論家羅根（Tom Rogan）撰寫的文章指出，儘管F-35尚有生產計畫延宕、成本超支和技術等問題，這款戰鬥機的確是優異的尖端武器平台，可使美國和其盟邦在自衛的同時，突破敵方空防，在中國和俄羅斯都具備優異防空系統的背景下，這一點尤其重要。

不過，出售尖端武器平台給盟邦前，得先確保技術不會流入對手，這是川普若售台F-35將面臨的兩大挑戰之一，而且是更令人擔心的部分。羅根在文中說，鑑於目前中國情報員在台灣滲透之廣、之深，他相信，一旦台灣擁有F-35，中國很快就會摸透這款先進戰鬥機，而這將有助於中國解放軍掌握到如何提高偵測和擊敗這款戰鬥機之道。

至於售台F-35會激怒中國，可能導致情勢惡化更不利台灣和美國利益，這一點，因當前中國持續致力於軍事化南海、顛覆美國帶領的國際秩序，以及竊取美國高科技智慧財產等情況，理論上反而不那麼令人憂慮。

文章建議，川普應接受柯寧和殷霍夫信中提到的另一選擇：F-16V。這是F-16系列中最先進版本，出售F-16V給台灣，一樣能強化台灣防衛能力而無上述之憂，在首重美國安全利益之際，給予台灣所應獲得的國防支援。