監委查管案 最快下月約詢

2018-03-28

〔記者鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕有關台大校長當選人管中閔涉違法赴中兼職一事，監察院已立案調查。監院人士昨表示，剛開始調查，進度並不多，而除調查管中閔外，也可能針對其他大學兼職的情況一併瞭解，但無論對管案，或其他大學教授赴中兼職情況，並沒有定見。不管教育部最後做什麼決定，也不會影響監委辦案。

不受教部最後決定影響

民進黨立委黃國書表示，如果今天管中閔可以這樣去中國兼課，那改天其他教授也要比照辦理，請問教育部要怎麼規範？這一定會引發效應；中國最近祭出三十一項對台措施，就是要吸納台灣的人才，尤其是高教人才，很多人還在觀望，現在看到管中閔身為台大教授，領的是人民納稅錢，卻這樣帶頭去中國，如果沒有徹查，高教人才往對岸移動的狀況可能會雪上加霜，也會影響台灣學生的受教權益。

至於一月底立案調查的台大校長遴選案與台大兼任獨董案，監院人士透露，「已在排時間約詢管中閔，最可能的時間就是下個月。」監院調查案件，一般有三個月的管考期，雖下月底就到管考期限，但台大臨時校務會議二十四日才開完，教育部也還沒有把相關的公文送到監院，結案時間可能會再延遲，但一定會把相關脈絡調查清楚。

「法律就是法律」，黃國書說，無論是兩岸人民關係條例、公務員服務法，對於全體國民都一體適用，不會因為管中閔或其他人的身分而轉彎，真相只有一個，「最該出來說明的人就是管中閔」，如果管自認沒有逾越相關法規，就應該儘快把整個事情來龍去脈說清楚。

黃國書說，用常理判斷就知道，如果外界流傳的事情與事實不符，當事人一定會很急切地要出來澄清，「套一句柯文哲的話，法律是訂給人遵守的，不是給人參考用的。」到底管在中國所作所為有沒有逾越紅線？社會各界都想知道答案。