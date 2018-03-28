法界：遴選程序有瑕疵 教部可不核准聘書

2018-03-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台大校長遴選有程序瑕疵，教育部當然可以監督！」台灣大學校長遴選爭議未平，不少意見分析已漸趨明朗，如法界就研判，遴選程序出現瑕疵，既有違法存在，且給台大機會補正卻未補正，教育部可祭出適法性監督，不核准新校長聘書。

中央研究院法律學研究所副研究員邱文聰指出，依大學法第九條第二項，雖有部分法律見解認為，校長遴選中，教育部沒有裁量空間，但教育部仍肩負適法性監督職責，只要程序有瑕疵，不論重不重大、明不明顯，就可監督並要求台大改正。

邱文聰說，校長遴選過程，管中閔有兼任台灣大獨立董事的職務應揭露而未揭露，連該遴委會日前開會，也承認獨董身分對遴選的影響難認定，卻又決議當選資格毫無疑義，彼此前後矛盾，在程序合法無瑕疵的要求上，自然站不住腳。

邱文聰說，針對程序瑕疵，教育部也跟台大有多次公文往返，加上台大日前召開臨時校務會議等討論卻擱置議案，證明台大沒有能力釐清疑義，如今教育部可根據手邊既有事實及證據，做出不核准新校長聘書的判斷。

台灣法學會日前也召開大學自治與大學法座談會，會中提到程序瑕疵與程序正義，台大法律系教授林明昕認為，管的獨董身分未揭露，可能導致遴選結果不一樣；而修正程序瑕疵，如果學校自治夠好，就由學校啟動，若有衝突，就需靠外部力量如教育部處理，若再有需要，可由司法救濟。