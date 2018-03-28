2018-03-28

記者鄒景雯／特稿

台大上週六的校務會議，代理校長採取強勢手段，將五個與管中閔有關的提案全數「擱置」，並且不准任一提案人說明提案內容。讓人領教到不讓校務會議代表看事證、究真相，就是這個最高學府的「自治」邏輯。

然而，擱置案件並無法解決問題，台大校務會議埋首沙丘，就像葛萊美獎「加州旅館」的歌詞：他們只是暫時退房（check out），管中閔頭頂的烏雲卻始終沒有離開（never leave）台大。

管中閔事件發展到今天，涉及的爭議，已經族繁不及備載。教育部做為適法監督機關，可以不必照單全收，但是迴避不了，必須正面處理兩個要害：一，管中閔與蔡明興彼此不揭露其利益關係，使得「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」六條二項無從執行，這是重大的程序瑕疵，嚴重影響選舉公平。

二，管中閔個人資料隱匿其多項兼職，使得校務會議與遴選委員會取得資料不確實，也形成另一種程序瑕疵。這類程序瑕疵重則使選舉無效，輕則需要補正，教育部都不能視而不見。

有人說，教育部沒有權力不核聘大學遴選委員會提報的人選，這是刻意扭曲行政程序法的誤導。試想：如果某校遴選委員會傳出委員遭暴力脅迫投票，或是某財團以「每票一億」賄選遴選委員，面對這樣的程序瑕疵，教育部能夠不管嗎？大學能夠說教育部必須尊重並接受「受到扭曲的遴選結果」嗎？國立大學遴選校長既然是公權力授予，主管機關就必須要依行政程序法適法監督。即使大學自己要佯裝鴕鳥，教育部也不能放任台大被一小撮人扭曲成「加州旅館」。

何況，教育部如果輕率核定，涉嫌違法，勢必會引發行政訴願訴訟，監察院調查糾彈，以及教育部公然放縱未報備兼職、未盡適法監督之責，這些都是沒完沒了的高度風險與政治風暴。而那些管中閔的「附隨媒體」與「附隨政客」，也必定會得了便宜續賣乖，藉此揶揄嘲諷、落井下石，一路打到年底選舉。

更不堪的是，而今而後，教育部為了閃躲「卡管」之譏，恐怕就必須對管爺與逸仙學會掌控的台大隱忍吞聲，形同淪為台大的「附隨組織」。對於教育部來說，同樣是看似check out，但是後面的風暴肯定瞬間即至。They can never leave !

無程序正義，即無實質正義，台大校長應該重新遴選，事態至明，沒什麼好延而不決的。