台灣研發 抗肺癌新藥 最快5年上市

2018-03-27

本土合成標靶藥物首例

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內首顆本土研發的肺癌標靶藥物將誕生！台灣每年都有超過一萬人罹患肺癌，死亡率更高居十大癌症之首，國家衛生研究院獲得科技部三億元計畫補助，歷時七年研發出抗肺癌新藥DBPR112，能有效抑制基因突變的肺癌。科技部表示，這是台灣自主研發肺癌標靶藥物的首例，預計五年內就能上市，一年市值估約五十億元。

國衛院生技與藥物研究所研究員徐祖安表示，高達八成五的肺癌患者屬於非小細胞肺癌，其中六成是EGFR（上皮生長因子受體）基因突變，需透過標靶藥物治療。但第一代藥物艾瑞莎（Iressa）與得舒緩（Tarceva），由於患者易產生抗藥性，療效不佳；第二代妥復克（Afatinib）則用量多就易產生副作用。

有效抑制基因突變肺癌

而且肺癌EGFR突變型態多種，包括佔四％的20外顯子（exon20）插入變異肺癌，以及四％的HER2（人類表皮生長因子受體２）突變，現有各種國外研製的標靶藥物幾乎都無法治療。

徐祖安說明，國衛院研究團隊透過結構輔助藥物設計，並測試各種突變的蛋白質，發現DBPR112對EGFR原生型與多種突變型基因都有不錯的抑制效果，且具有較高的口服吸收率；在小鼠疾病模型中，也具有較高的耐受劑量、但相對較低的毒性與副作用，尤其對於特定EGFR或HER2變異型肺癌細胞，更有很好的抑制效果。

徐祖安強調，日、韓、台灣和中國的肺癌病患EGFR基因突變機率很高，約五到六成，因此DBPR112新藥若在亞洲和全球上市，可望有更多人受惠。

年市值估計可達50億元

科技部次長蘇芳慶說，DBPR112是台灣本土合成的抗癌新藥，去年完成臨床前試驗及正進行人體第一期臨床試驗，已在台灣、美國、中國、日本與南韓成功申請專利，若上市、保守估計一年市值可達五十億元。他也呼籲生技業者大力支持台灣新藥，協助DBPR112完成臨床實驗並上市，達到「國藥國造」。