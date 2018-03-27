學者分析台籌碼有限 開放美豬陷兩難

2018-03-27

〔記者王孟倫、黃佩君／台北報導〕南韓就修訂自由貿易協定（ＦＴＡ）與美國達成協議，換取到鋼鋁關稅豁免，那台灣要如何化解這場貿易戰？學者分析，我國與美國並無簽署ＦＴＡ，使得我方與美國談判的籌碼，不像南韓這麼多，若美方以開放美豬進口為交換條件，在目前政治氛圍下，政府也很難接受，只能在有限條件下透過各種正式與非正式管道，向美方尋求解決之道。

經濟部長沈榮津則表示，台灣尚未獲得豁免，主因是美國對部分台灣業者自中國進口鋼鋁有疑慮，經濟部將盤點國內相關業者狀況及替代方案，並了解其困難處，仍會積極爭取豁免。他說，目前替代方案將以中鋼及中鋼在越南投資的越鋼為優先，「會窮盡一切爭取。」至於傳出美豬議題可能是向美方爭取豁免的條件之一，沈榮津明確表示，沒有聽到代表團帶回這樣的訊息。

中央大學台經中心主任吳大任認為，美台與美韓關係截然不同，我國處境較為困難，一方面與美方無外交關係，也未簽署自由貿易協定，這使得我們的籌碼很有限，只能持續透過各種管道溝通。

但他也分析指出，從川普上任後的行事風格來看，美中關係固然會陷入緊張，但應該不至於真的啟動貿易大戰；川普往往充分運用商場經驗，目的是為了後續協商，美中兩國應該仍有協商空間，川普自己一定也清楚，若啟動貿易大戰，除了傷對方，也會傷到自己，美中雙方都不想要兩敗俱傷。