川普出招 衝撞世貿組織 諾獎得主︰WTO陷癱瘓 對美利弊難料

2018-03-27

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普寧掀貿易戰壓力鍋的原因之一，包括對世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端處理機制的不滿；但諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）警告，川普的做法恐致ＷＴＯ上訴機制陷於癱瘓，而貿易戰若開打，產生的政治效應未必有利於川普。

史提格里茲曾任世界銀行經濟學家，現為美國哥倫比亞大學教授。他接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時表示，過去貿易爭端都是在ＷＴＯ框架下，並依循國際法治規範解決；但川普持續阻礙ＷＴＯ上訴法院新法官的任命，導致上訴機制陷於癱瘓。

ＷＴＯ上訴法院由七名法官組成，目前出現三個空缺，但這幾個月來，因川普政府不滿該組織對美國有偏見，持續阻礙新法官任命的評選過程；史提格里茲指出，ＷＴＯ委任新法官，傳統上需要所有成員一致同意，ＷＴＯ也不願意打破傳統做法，但現階段對全球來說，最重要的是打破慣例，拯救這個岌岌可危的系統。

史提格里茲還呼籲中國向ＷＴＯ提訴，以表明他們對國際法治的承諾；但他預估中國將以課稅方式打擊美國並「瞄準最大的痛處」，如同歐盟威脅要對美國共和黨關鍵選區產品課稅的做法。他表示，中國一定已經擬好藍圖，瞄準美國某些產區，試圖讓傷害放到最大。

他表示，隨著貿易戰愈演愈烈，可能對川普開始產生政治影響，特別是如果貿易夥伴開始攻擊川普的大票倉，若關稅幅度加大，將導致一切生活開銷增加，通膨則推升聯準會升息幅度，一定會為美國經濟復甦帶來風險。他也提出疑問，「當川普支持者的錢包受到威脅，他們是不是還會繼續支持川普？」