川普出招 逼中削減逆差 耶魯學者︰不愛儲蓄 貿易赤字難降

2018-03-27

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普試圖透過課徵高額關稅，降低美中龐大的貿易赤字。耶魯大學經濟學家羅奇（Stephen Roach）直言，當一個國家人民都不儲蓄、持續揮霍和擴張支出，就算川普對中國祭出關稅重罰，未來幾年美中之間貿易逆差仍會持續上升。

羅奇指出，川普對中國課徵高額關稅背後的主要動機，是希望能解決美中貿易不平衡問題，但事實上，即使課徵高關稅，美國的貿易赤字仍會在未來幾年持續擴大。

他認為，美國龐大貿易赤字的主要源頭是「儲蓄不夠」，也就是當一個國家人民都不儲蓄、持續揮霍和擴張支出，勢必要引入其他國家儲蓄剩餘部分，並運用這些龐大國際收支和貿易赤字來吸引外資流入。

川普的主張是減少美國貿易逆差，就有助於美國的就業機會及經濟成長。但羅奇在內的多位經濟學家認為，貿易不平衡數據，對衡量一國經濟是否健康並非好的指標，因單一數據易受到各種總體經濟因素影響而失真。

羅奇直言，川普政府試圖降低貿易赤字的做法是沒有意義的；因川普去年十二月簽下一．五兆美元減稅計畫，如此財政刺激方案，預估將使美國債務占ＧＤＰ（國內生產毛額）由原先水準每年增加一％到二％，對於儲蓄率已經很低的美國而言，這將使儲蓄率進一步降低，持續推升對外貿易赤字。

羅奇警告，川普的預算赤字估將進一步壓低美國儲蓄率，未來幾年美國對其他國家貿易赤字也將愈來愈大，很可能包括中國在內。羅奇在多年前就提醒美國儲蓄率過低問題，如果白宮在貿易問題上，對中方施加太大壓力，讓中國認為有害經濟前景，拋售美國國債將是中國的「最後防線」。