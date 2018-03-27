川普出招 逼上桌談關稅 韓對美車讓利 換鋼鐵配額免稅

2018-03-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國利用懲罰性關稅迫使貿易夥伴讓步手段已收到成效！美國與南韓原則同意修改生效滿六年的「美韓自由貿易協定（ＦＴＡ）」，南韓將給予美國進口汽車更多優惠措施，交換美國無限期豁免南韓鋼鐵業者關稅，但美國仍將對南韓進口鋼鐵實施配額管制。

南韓貿易部長金鉉宗表示：「我們已原則同意修改美韓ＦＴＡ，但將不會另外開放農業市場；在取得美國關稅豁免及敲定美韓ＦＴＡ修改後，雙方消除了這兩個不確定因素，將有助於南韓企業在美國取得穩定業務。」

根據雙方達成原則性協議，南韓同意讓符合美國安全標準的每家車廠，每年進口額度由二．五萬輛倍增到五萬輛，美國對南韓進口小貨車課徵關稅期限，將展延廿年、至二○四○年；美國將豁免南韓廿五％的鋼鐵關稅，這將使南韓成為第一個獲得無限期豁免鋼鐵關稅的美國貿易夥伴，但南韓出口到美國的鋼鐵每年配額上限為二六八萬噸，是二○一五至二○一七年每年平均的七十％。

金鉉宗指出，考量到南韓是美國第三大鋼鐵進口國，僅次於加拿大和巴西，這樣的談判結果令人滿意，這是南韓的成功，也符合國家利益；南韓鋼鐵協會說，南韓獲得美國豁免關稅令人鬆了口氣，但對於政府無法取得更高出口配額感到遺憾；週一南韓鋼鐵股大漲。

美國政府先前公布暫時豁免鋼鐵關稅國家，還包括加拿大、墨西哥、歐盟、澳洲、阿根廷、巴西。在此同時，美國財長努勤將南韓在談判中的讓步，歸功於川普總統的鋼鋁關稅政策，強調美國就課徵中國六百億美元進口產品關稅問題，將以同樣手法與中國交涉。