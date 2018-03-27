邊叫陣邊喊價 美中貿易衝突降溫

2018-03-27

美致函促降汽車關稅、增買半導體產品

中透露可「精準」回應

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國進口六百億美元產品課徵關稅，大動作向中國叫陣，中國也不甘示弱，揚言祭出報復措施。但華爾街日報、金融時報報導指出，美中之間激烈的言詞交鋒，只是表演給各自國內民眾看的公關戲碼，雙方根本是「紙老虎」，私底下已展開磋商，中國對美國前倨後恭的態度更成為中國網民的笑柄。

川普上週四簽署備忘錄，指示行政部門對中國進口六百億美元產品課徵關稅，並向世界貿易組織（ＷＴＯ）提告，限制中國企業在美國投資等，以反制中國竊取美國智財權，降低美中貿易逆差；中國則反擊將對美國進口卅億美元產品課徵關稅，且正在研究進一步的報復名單。

華爾街日報引述知情人士透露，美國財長努勤及貿易代表萊席爾上週五已致函中國主管經濟事務的副總理劉鶴，信中提出具體要求，包括降低對美國進口汽車關稅、增買美國半導體、放寬美企對中國金融業的准入。

降低貿易逆差 六個月內可做到

努勤週日接受福斯新聞網訪問指出，在考慮採取制裁之際，也在跟中國談判，看看能否達成降低美中貿易逆差一千億美元協議；「對於達成協議，保持審慎樂觀態度，如果不能達成協議，我們仍將實施這個關稅。」

英國金融時報引述中國資深官員指出，中國有信心可「精準」回應川普的關稅措施，以降低美中貿易緊張；包括在六個月內降低美中間三七五○億美元貿易逆差，並宣布新的市場開放措施，讓川普能在十一月期中大選前宣稱取得勝利。該官員直言，中國國家主席習近平在貿易上與美國交手有更大的戰略目標，這次事件只是小事，發動大規模貿易戰並不符合中國利益；當雙方展開協商時，總是要虛張聲勢一下，且川普又是個生意人。

金融時報並引述未具名消息人士透露，中國提出轉移部分向台灣和南韓採購半導體的訂單，改為擴大向美國採購，以助削減對美貿易順差。

傳中增購美半導體 砍台韓訂單

對此，台灣半導體產業憂心，若此事成真，將對國內從ＩＣ設計、晶圓代工到封裝測試產業有相當衝擊，其中聯發科首當其衝，被美國高通取代，至於對一線大廠的台積電、日月光等影響不大，但二線廠是衝擊難測。

分析師認為，美中兩國政府都在打經濟民族主義的牌，以顯示他們是自家利益的捍衛者，這是演給民眾看的；英國衛報認為，美中都是「紙老虎」，兩國在關稅問題上有紛爭，但貿易戰看起來不太可能發生，雙方都不願讓衝突升級。

不少中國網民也點破官方撂狠話的矛盾，有人指出，既然美國對中國的貿易制裁是「搬起石頭砸自己的腳」，中國為何還要抗議、反制呢？中國商務部警告美國懸崖勒馬，美國既然已經到了懸崖邊上了，為什麼不一腳踹他們下懸崖，反而要他們懸崖勒馬？