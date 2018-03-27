2018-03-27

記者鄒景雯／特稿

中國國務院前幾天公布了機構設置通知，國台辦與中共中央台辦採「一個機構兩塊牌子」辦理，列入中共中央直屬機構序列，掃除了人大期間的諸多傳聞。才升任中台辦主任、國台辦主任的劉結一，頭一個會見的台灣工作對象，就「挑選」了新北市長朱立倫去坐坐，這背後當然有計算，而且斧鑿好深。

由劉結一出面，對於自前年五月開始就中斷官方交流的兩岸關係來說，這出場層級，是「剛剛好」。中國不僅在民進黨與國民黨之間做選擇，還在國民黨內部進一步再做選擇。把所謂的「分而治之」，發揮地毫不遮掩。

對岸這個國家很有趣，二千年前，二千年後，思維謀略沒什麼大的改變；即使面對的是幅員不成比例的彈丸之地，如此「強國」，還是習慣於把對手不斷地裂解，防止所有的力量聯合起來成為一致的整體，它才能安心。更好笑的是，台灣這個不大的國家，團結起來面對外侮都嫌不夠了，竟然永遠都有樂於配合演出的「頭人」躍躍欲試，甚至還不限於國民黨而已。

北京這個時候點名朱立倫去報到，合搭了一個批判台灣執政黨「不承認一個中國原則」的舞台，這是國台辦策劃的主戲劇本；朱立倫方面花精神去強調「意涵有些不同」，這也是小戰役，脫離不了大戰場，已經無關宏旨。換言之，當事人以為自己是台灣的主角，其實他是中國眼中的配角。參不透這個兩岸迷障，未來想在台灣競逐大位，路途就更遙遠了。

朱立倫不是沒有「捷足先登」過，早在二○一五年五月，他就以國民黨主席身分，去見了習近平，當時被號稱是兩岸政黨領導人六十年來首次會面，時間比同年十一月的「馬習會」還要早；經習大大「加持」後，儘管「換柱」、「撇王」，二○一六年的總統大選，朱立倫敗得淒慘，趴在地上好久站不起來。孔老夫子說：不貳過，沒想到，二○一八年，朱立倫依舊不信邪，吳敦義的國共論壇尚沒著落，他一舉「超吳」，掛在他心上的，當然是二○二○。

這是台灣最「好家在」的地方，中國很會撥台灣政客的小算盤，不少人都被撥得喀滋喀滋響，但若是掌握不了台灣民意的大棋盤，終究是鏡花水月，一場春夢罷了。而且，不必兩年後才見真章，這趟朱立倫回來，大家不妨立即檢測他的民調有沒有起色。

為什麼這麼篤定呢？這是台灣當令的政治氣流，更是國際明顯不過的超大氣旋，怎可視而不見。