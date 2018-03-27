「朱劉會」陸委會：城市交流 勿有政治操作

2018-03-27

〔記者鍾麗華、賴筱桐／綜合報導〕對於「朱劉會」雙方再提「九二共識」，陸委會昨表示，城市交流應回歸交流本質，不應有任何政治操作。台灣智庫諮詢委員董立文強調，中國軍機與遼寧號航母繞台，對於台灣及新北市民、國民黨員而言，都造成嚴重威脅，新北市長朱立倫應站在台灣立場，向中國表達抗議，而不是再繞著「九二共識」打轉。

陸委會指出，近兩年來，中國大陸以其片面設定的「一中原則」與「九二共識」做為兩岸交流互動前提，對台限制與壓迫，並未尊重台灣民意堅持維護台海和平現狀的主張。政府呼籲中國大陸應務實理解民主與台灣各界對兩岸關係良性互動的聲音，透過不設前提的溝通對話，才能確實保障民眾權益、化解分歧。

陸委會重申，對於對等尊嚴、合於規範的城市交流正面看待；城市交流應回歸交流本質，不應有任何政治操作，涉及公權力事項須依兩岸人民關係條例等相關規範處理，並由兩岸官方溝通協商。

至於新北市申請赴中時提供的行程未提及「朱劉會」，陸委會則表示，後續將由內政部審查會依規定處理，並就所涉相關問題要求新北市政府完整說明。另，新北市政府返台後須提送赴陸活動報告，聯審會也會就該報告，依規定進行檢視審處。

朱立倫昨晚返台後受訪表示，此行完全符合規範，陸委會沒有限制不能見誰，在出發前，與劉結一的會面並無具體安排，是抵達當地後，最近兩天才臨時被安排，他是「客隨主便」。

朱：臨時被安排見劉

台北醫學大學通識教育中心副主任張國城則認為，朱立倫、國民黨主席吳敦義現為在野黨，是否與對岸的高層會面，影響性已經沒有那麼大，而中國現在要爭取的對象，其實也不只是國民黨而已，重點應是放在台北市長柯文哲身上，讓柯不斷在台灣重申「兩岸一家親」。