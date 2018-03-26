反槍械暴力遊行 美眾星力挺

2018-03-26

美國佛州上月的校園槍擊案震驚社會，槍械管制議題再受矚目，全美學生24日在各地發起「求生大遊行」抗議活動，光是華府即有逾80萬人參與，創下反越戰以來全美最大規模遊行，呼籲政府實際立法加強槍械管制，否則將透過年底國會大選等選舉，挑戰無所作為的政客。美國歌壇小天后麥莉、亞莉安娜、黛咪洛瓦托等影視名人在華府登台演出，用歌聲聲援反槍理念；演員喬治克隆尼與愛妻除捐款50萬美元，也現身街頭與學生站在一起；前「披頭四」成員保羅麥卡尼則穿著寫有「我們能終結槍枝暴力」標語的上衣參與紐約遊行。

（記者吳琬婷）