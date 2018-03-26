癌友福音》子宮頸癌 免疫療法治癒

2018-03-26

取出包圍腫瘤Ｔ細胞 強化再植回

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○一三年冬，當時三十六歲的史考特（Sue Scott）子宮頸癌復發，轉移到肝臟和結腸、壓迫輸尿管，經過數輪化療、放射線治療與手術後，藥石罔效，已開始安排身後事，實驗療法成為其最後生機。美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）臨床中心醫師，將培養及強化後的Ｔ細胞種回她身上，創造一支由「免疫戰士」組成的大軍，這種細胞專門攻擊人類乳突病毒（ＨＰＶ）導致的癌症。幾個月後，腫瘤全部消失，五年後，醫師評估史考特似已完全康復，成為以「免疫療法」治癒子宮頸癌的第一個案例。

創造免疫戰士大軍 攻擊乳突病毒

ＮＩＨ臨床中心乃美國政府資助的研究型醫院，此前雖有藉由免疫療法治療血癌及黑色素瘤（一種皮膚癌）的若干成功個案，但治癒子宮頸癌還是首例。該中心醫師指出，進一步檢視史考特的案例，可能有助於了解臨床上應如何殺死其他種類的實質固態瘤。

人類免疫系統會自動識別、攻擊、消滅包括癌細胞在內的入侵者，但由於腫瘤可能產生突變、躲藏或擊敗名為Ｔ細胞的白血球，故免疫系統也會失靈。在史考特的案例中，醫師採取以手術切除其部分腫瘤的策略，將包圍腫瘤的Ｔ細胞取出，再將Ｔ細胞的一個次族群腫瘤浸潤淋巴細胞（TILs）培養數億個，在強化後重新注入她體內。

18個案兩獲重生 仍難斷定成功率

除史考特外，現居密蘇里州堪薩斯市的四十一歲婦女華樂絲（Aricca Wallace），在經過五年後也被醫師認為重獲新生，但參與這種實驗療法的其他十六名子宮頸癌患者，就沒這麼幸運。醫師發現，植回史考特體內的Ｔ細胞，有約三分之二鎖定其癌細胞表面名為「KK-LC-1」的蛋白質，但並非所有癌細胞表面都有能讓Ｔ細胞清楚辨識的蛋白質，這成為免疫療法的限制，尤其迄今實驗個案還太少，使研究人員難以斷定這種療法的成功率。