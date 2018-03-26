2018-03-26

教部防校產移轉 首度強制信託

〔記者林曉雲、鄭名翔、張勳騰／綜合報導〕位於苗栗的私立亞太創意技術學院，怡盛集團入主兩年，卻傳出八月新學年擬「全校停招」，但學校預訂不退場、而是要盤整後，重新全面申設新系科的特例作法，引發高教工會質疑恐涉圖謀轉移校產；教育部為防止校產移轉，已要求亞太須將校產在三月底前信託，創下強制私校校產信託首例，且已「特別通知」苗栗縣政府，須看到教育部核准公文，才能同意亞太校地移轉。

特別通知苗縣府 嚴格把關校產轉移

教育部技職司長楊玉惠昨證實，亞太技院一○七學年擬全面停招，但她強調是停招、不是退場，學校整理現有系所後，董事會擬再申設新系科，全案尚未正式報到教育部，收到將謹慎審查。教部並已令亞太須於三月底前提具體改善方案，辦學如未改善，教部也可強制要求停招。

苗栗縣府秘書長陳斌山指出，苗縣府收到教育部公文後，會請地政處等就亞太土地及建物移轉案件先行列管。

高教工會質疑校方 恐圖謀退場利益

亞太技院是知名歌手蕭敬騰的母校，近年怡盛集團入主董事會，學生急速減少，也曾發生教師欠薪爭議。高教工會更質疑，校方恐在謀求退場校產轉移利益，陸續九科系停招，去年減少四百多學生，還一度傳要轉型長照中心。

亞太師生自救會昨進行對董事會的不信任投票，逾五百師生投下同意票，籲請教育部解散董事會。師生們二十九日將再北上陳情、盼重視學生受教權。

怡盛集團入主兩年 陸續停招9科系

亞太校方昨則表示，暫不知董事會對不信任案投票看法，也不了解董事會是否已辦理校產信託或申請停招；若未來亞太遭勒令停招，也會持續授課，盡量不影響師生權益。昨尚無法取得亞太董事會及怡盛集團說法。

依教育部資訊，亞太現有八九四名學生，一○五年學雜費收入上億元，但負債七千五百多萬元。去年新生註冊率約六十九％；招生廣告還祭出「菁英獎學金」一百萬元等，且宣稱優異學生畢業後可保送怡盛集團企業，保證年薪四十六萬以上。