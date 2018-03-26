尹衍樑翻臉討債 法拍何薇玲5億豪宅

2018-03-26

尹與何合夥投資WiMAX 慘賠15億

〔記者徐義平、王憶紅、楊雅民／台北報導〕台北市單價兩百萬元豪宅俱樂部成員之一的「元大栢悅」，頂樓戶預計四月二十三日執行第一次法拍。根據法拍公告及法院判決書內容，債務人是創一投資，負責人是前創意電子副董事長石克強、也是前全球一動董事長何薇玲的丈夫，聲請法拍的是潤泰集團總裁尹衍樑；每坪法拍底價逾三一五萬元，打破去年初「帝寶」Ｅ棟十三樓每坪底價二九五萬元，再度改寫法拍市場紀錄。

聲請法拍北市「元大栢悅」頂樓戶

潤泰集團旗下的潤泰全球是在二○一二年入主全球一動，何薇玲與夫婿同年向尹借款一．八億元，雙方原是合夥關係，卻因投資WiMAX慘賠而翻臉。記者試圖透過手機連絡何薇玲，因不在國內、無法得其回應；潤泰全球表示，累計投資全球一動約十五億元，已分期認列投資虧損。

每坪底價逾315萬元 改寫法拍紀錄

根據法拍公告，「元大栢悅」頂樓戶一拍底價五億六六○萬元，坪數約一九五．六坪（包括三車位、約三十九．八五坪），以每個車位價格五百萬元拆算，每坪底價高達三一五．六三萬元，較去年初「帝寶」Ｅ棟十三樓一拍每坪底價約二九五萬元還高。

對比地籍資料，該豪宅債權人包括元大商業銀行，債權擔保總金額為二億四九六○萬元；另一個是尹衍樑，債權擔保總金額一億兩千萬元。根據台北地院與高等法院判決書內容，何薇玲與尹有借貸關係，因借款到期仍有逾一．八七億元的債務未清，被設定擔保的豪宅遭尹聲請法拍。